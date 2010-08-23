صبای قم بومی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور یکشنبه شب در دیدار دست اندرکاران و اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم با بیان اینکه باید با حفظ ارکان رکین تیم فوتبال صبای قم، به سمت بومی شدن این تیم حرکت کنیم، اظهار داشت: اینکه یکی از ارکان موفقیت ورزش فوتبال پشتوانه مردمی و تماشاچی است در صورتی این مهم محقق خواهد شد که در محلی که به نام این تیم است ریشه پیدا کند.



وی گفت: تیم فوتبال صبای قم باید نماد فرهنگ و ارزش ها و معنویت و اخلاق باشد و حاشیه هایی که پیرامون برخی تیم های ورزشی وجود دارد در مورد صبای قم شایسته نیست.



موسی پور تیم فوتبال صبای قم را از نظر اخلاق شایسته تحسین کرد و افزود: این تیم ورزشی باید شایستگی خود را به عنوان الگو و نمونه فوتبال ارزشی در کشور و دنیا نشان دهد.



لزوم پرهیز از مسائل حاشیه⁯ای



استاندار قم بر لزوم پرهیز از مسائل حاشیه ای توسط باشگاه و تیم صبای قم تاکید کرد و اظهار داشت: مسائل حاشیه ای تیم را مضمحل و زخمی می کند.



وی ادامه داد: در این مدتی که تیم فوتبال صبا به استان قم واگذار شده است مسائل حاشیه ای بسیار اندکی از این تیم دیده شد و امیدوارم باشگاه و تیم صبای قم تمام حواسش را متوجه اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده کند.



موسی پور از مسئولان باشگاه صبای قم خواست که ردیف بودجه مشخصی برای بازیکنان تیم امید در نظر بگیرند تا این افراد با انگیزه بیشتری تلاش کنند.



از صبا حمایت می⁯کنم



استاندار قم به توانمندی های تکنیکی و تاکتیکی تیم فوتبال صبای قم اشاره کرد و خطاب به دست اندرکاران و بازیکنان این تیم گفت: شما هیچ چیزی برای کسب عنوان قهرمانی کم ندارید. به جرأت و بدون اغراق می گویم که شما می توانید به این عنوان دست یابید.



موسی پور ادامه داد: شما به لحاظ تکنیکی هیچ چیزی کمتر از تیم های برتر کشور ندارید و به لحاظ تاکتیکی هم از مربی فهیم برخوردارید که هم تجریه دیروز را دارد و هم از دانش امروز بهره مند است.



وی با اشاره به حمایت همه جانبه خود از تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که درخشش تیم باید مقدم بر درخشش فردی باشد، زیرا اگر تیم موفق شود تک تک بازیکنان و دست اندرکاران این تیم موفق خواهند شد.



فوتبال نماد کار جمعی است



استاندار قم گفت: در دنیایی که هر روز به سمت توسعه و فردگرایی پیش می رود ورزش فوتبال نماد یک کار جمعی است که جمعی با تلاش و کوشش منافع خودشان را تامین می کنند و منافع هر فرد نیز در منافع جمع دیده می شود.



وی اضافه کرد: شاید ورزش فوتبال فوتبال در میان همه ملت ها فارغ از فرهنگ و مکتب خاصی مورد توجه است و دلیلش این است که در قرن حاضر هر چه بر توسعه مادی انسان ها افزوده می شود انسان تنهاتر می شود و اگر جمعی را می بیند که به دنبال هدفی هستند برایش جذاب است.



استاندار قم ورزش را عامل خوبی برای تضمین سلامت جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت مبانی اخلاقی در جامعه دانست و افزود: البته هر کار ارزشمندی دارای آفت هایی نیز هست و آفت های ورزش فوتبال باید رفع شود.



در پایان این نشست از مدیرعامل، دست اندرکاران و بازیکنان تیم های بزرگسال و امید صبای قم با اهدای لوح سپاس و جوایزی قدردانی شد.