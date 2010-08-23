دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد وضعیت فلسفه دین در ایران گفت: در ایران در ابتدا دین زرتشتی و آنهم در دو دوره تسلط کامل داشته است. یکی از دوره قبل از اشکانیان و دومی در دوره ساسانیان بوده است. مذهب زرتشتی ذهنیت ایرانیان را بر مبنای تفکری که داشته به نوعی عقلانیت سوق داده است. تا اینکه در دوره آخر ساسانیان به علت فساد دستگاه دینی و روحانیون زرتشتی این دین رو به زوال میرود و دو اصلاحگر دینی یعنی مانی و مزدک پدیدار میشوند. سرانجام نظام طبقاتی در جامعه پدید میآید و بعد از جنگهای 23 ساله خسروپرویز با امپراتوری روم با حمله اعراب آن جامعه ایرانی سقوط میکند.
این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: به تعبیر مرحوم مطهری و زرین کوب و خیلیهای دیگر ایرانیان خدمات علمی و فرهنگی زیادی به اسلام عرضه کردند و بنابراین این فلسفه عقلانی که در اسلام وجود داشت با آن زمینههای مشترک عقلانیت و اخلاقی که در دین زرتشت وجود داشت ایرانیان را عقلانی بار آورد و نفوذ مذهب در جامعه ایرانی بسیار عمیقتر بود. شاهد این مدعا آن است که مغولان در ایران بعد از دویست سال مسلمان شدند و فرهنگ ایرانی اسلامی عقلانی بر وحشی گری مغول غلبه یافت.
ثقفی در مورد اینکه چه موضوعاتی در فلسفه دین هماکنون بیشتر مورد نیاز فضای فرهنگی-معرفتی ماست نیز گفت: دراسلام دو شاخه مذهبی قوی به وجود آمد. یکی قائل به نوعی جبرگرایی بودند که اشعریها در اهل سنت و اقلیتی در شیعه با نام اخباریها پیرو آن بودند و دیگری مذهب عقلانیگرایی بود که به قدرت تفکر انسان بها میداد و آن در اقلیت اهل سنت و اکثریت شیعه بود. لذا این مسئله سبب عمیقتر شدن مذهب شده است و ما در ایران زمان صفویه میبینیم که عالمان بزرگی همچون شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد و شاگردان آنها نظیر ملاصدرا، فیض و لاهیجی همان مکتب عقلانیت را که فلسفه است توسعه میدهند به خصوص فلسفه حکمت متعالیه ملاصدرا که یک فلسفه جدید و ابتکاری پدید آورد.
این محقق و پژوهشگر خاطرنشان کرد: درنتیجه دین،عقلانیت و عرفان فلسفه حاکم در ذهنیت معرفتی ایرانیان بوده است ولذا این فلسفه به عنوان فلسفه عقلانی همراه با عرفان و همراه با تفسیر مذهب، مسلطترین فلسفهای است که در ایران وجود دارد و آن به نوعی عمق مذهب را در ژرفنای عمیق آن در خود احساس میکند.
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