دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد وضعیت فلسفه دین در ایران گفت: در ایران در ابتدا دین زرتشتی و آن‎هم در دو دوره تسلط کامل داشته است. یکی از دوره قبل از اشکانیان و دومی در دوره ساسانیان بوده است. مذهب زرتشتی ذهنیت ایرانیان را بر مبنای تفکری که داشته به نوعی عقلانیت سوق داده است. تا این‏که در دوره آخر ساسانیان به علت فساد دستگاه دینی و روحانیون زرتشتی این دین رو به زوال می‌رود و دو اصلاحگر دینی یعنی مانی و مزدک پدیدار می‎شوند. سرانجام نظام طبقاتی در جامعه پدید می‎آید و بعد از جنگهای 23 ساله خسروپرویز با امپراتوری روم با حمله اعراب آن جامعه ایرانی سقوط می‏کند.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: به تعبیر مرحوم مطهری و زرین کوب و خیلی‎های دیگر ایرانیان خدمات علمی و فرهنگی زیادی به اسلام عرضه کردند و بنابراین این فلسفه عقلانی که در اسلام وجود داشت با آن زمینه‎های مشترک عقلانیت و اخلاقی که در دین زرتشت وجود داشت ایرانیان را عقلانی بار آورد و نفوذ مذهب در جامعه ایرانی بسیار عمیقتر بود. شاهد این مدعا آن است که مغولان در ایران بعد از دویست سال مسلمان شدند و فرهنگ ایرانی اسلامی عقلانی بر وحشی گری مغول غلبه یافت.

ثقفی در مورد این‎که چه موضوعاتی در فلسفه دین هم‌اکنون بیشتر مورد نیاز فضای فرهنگی-معرفتی ماست نیز گفت: دراسلام دو شاخه مذهبی قوی به وجود آمد. یکی قائل به نوعی جبرگرایی بودند که اشعریها در اهل سنت و اقلیتی در شیعه با نام اخباری‌ها پیرو آن بودند و دیگری مذهب عقلانی‌گرایی بود که به قدرت تفکر انسان بها می‎داد و آن در اقلیت اهل سنت و اکثریت شیعه بود. لذا این مسئله سبب عمیقتر شدن مذهب شده است و ما در ایران زمان صفویه می‎بینیم که عالمان بزرگی همچون شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد و شاگردان آنها نظیر ملاصدرا، فیض و لاهیجی همان مکتب عقلانیت را که فلسفه است توسعه می‏دهند به خصوص فلسفه حکمت متعالیه ملاصدرا که یک فلسفه جدید و ابتکاری پدید آورد.

این محقق و پژوهشگر خاطرنشان کرد: درنتیجه دین،عقلانیت و عرفان فلسفه حاکم در ذهنیت معرفتی ایرانیان بوده است ولذا این فلسفه به عنوان فلسفه عقلانی همراه با عرفان و همراه با تفسیر مذهب، مسلط‎‎‎ترین فلسفه‏ای است که در ایران وجود دارد و آن به نوعی عمق مذهب را در ژرفنای عمیق آن در خود احساس می‎کند.