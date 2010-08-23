دوچرخه سواران پتروشیمی تبریز برای سفرهای خارجی از فیلتر رد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدرضا کاشانی گفت: باشگاه پتروشیمی تبریز چندی پیش به خاطر اتفاقاتی که در تور چین رخ داده بود از سوی کمیته انضباطی فدراسیون با محرومیت و جریمه مواجه شد که حکم به آنها ابلاغ شده است .

وی ادامه داد: پس از مسائل، آنها اعلام کردند که دوباره قصد دارند در تور دیگری در چین شرکت کنند که بلافاصله نامه‌ای به آنها زده و خواستیم که در این اعزام ضوابط را رعایت کنند .

کاشانی افزود: ضوابط اعزام این است که باید ابتدا درخواست رسمی خود را به فدراسیون ارائه کنند و سپس فدراسیون این درخواست را به شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی می‌فرستد و پس از موافقت آنهاست که اعزام خواهند شد .

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه هنوز درخواستی از سوی باشگاه پتروشیمی به فدراسیون نرسیده است، خاطرنشان کرد: روند شورای برون مرزی این است که معمولا 45 روز قبل از اعزام باید کارها آغاز شود اما اعزام باشگاه پتروشیمی اواسط شهریور است که حداکثر 20 روز فاصله است و به هر حال اگر درخواست آنها ارائه شود می‌توانیم با درایت فدراسیون و همکاری شورای برون مرزی در مورد این سفر تصمیم‌گیری کنیم .

وی ادامه داد: اگر کارهای اعزام باشگاه پتروشیمی به چین هم هماهنگ شود آنها قبل از اعزام باید در کمیته فرهنگی فدراسیون توجیه شوند