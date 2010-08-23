دوچرخه سواران پتروشیمی تبریز برای سفرهای خارجی از فیلتر رد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدرضا کاشانی گفت: باشگاه پتروشیمی تبریز چندی پیش به خاطر اتفاقاتی که در تور چین رخ داده بود از سوی کمیته انضباطی فدراسیون با محرومیت و جریمه مواجه شد که حکم به آنها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: پس از مسائل، آنها اعلام کردند که دوباره قصد دارند در تور دیگری در چین شرکت کنند که بلافاصله نامهای به آنها زده و خواستیم که در این اعزام ضوابط را رعایت کنند.
کاشانی افزود: ضوابط اعزام این است که باید ابتدا درخواست رسمی خود را به فدراسیون ارائه کنند و سپس فدراسیون این درخواست را به شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی میفرستد و پس از موافقت آنهاست که اعزام خواهند شد.
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه هنوز درخواستی از سوی باشگاه پتروشیمی به فدراسیون نرسیده است، خاطرنشان کرد: روند شورای برون مرزی این است که معمولا 45 روز قبل از اعزام باید کارها آغاز شود اما اعزام باشگاه پتروشیمی اواسط شهریور است که حداکثر 20 روز فاصله است و به هر حال اگر درخواست آنها ارائه شود میتوانیم با درایت فدراسیون و همکاری شورای برون مرزی در مورد این سفر تصمیمگیری کنیم.
وی ادامه داد: اگر کارهای اعزام باشگاه پتروشیمی به چین هم هماهنگ شود آنها قبل از اعزام باید در کمیته فرهنگی فدراسیون توجیه شوند
بر اساس رده بندی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری، باشگاه پتروشیمی تبریز در صدر رده بندی آسیا قرار دارد.
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