به گزارش خبرنگار مهر، شناگران جوان کشورمان که برای نخستین بار در رقابت های جهانی آیواس شرکت می کنند روز گذشته موفق شدند در این مسابقات که در اولوموس جمهوری چک در جریان است، دو مدال طلا و دو مدال نقره کسب کرده و دو رکورد ملی را بهبود بخشند.

بر پایه این گزارش، سجاد یوسف زاده در رده سنی زیر 23 سال در ماده 50 متر کرال پشت با ثبت زمان 1:3:37 دقیقه مدال طلا کسب کرد. شناگرانی از برزیل و آمریکا به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.

در 100 متر قورباغه زیر 14 سال محمدرضا نکویی با زمان 1:52:00 دقیقه مدال طلا گرفت و عرفان اسماعیلی ، دیگر شناگر ایرانی، با ثبت زمان 1:52:95 دقیقه به مدال نقره رسید.

در ماده 100 متر قورباغه زیر 18 سال هم شاهین ایزدیار از ایران با زمان 1:20:84 دقیقه پس از شناگری از لهستان به مدال نقره رسید. در این ماده شناگری از برزیل سوم شد. ایزدیار در این ماده 5 ثانیه و 6 صدم ثانیه رکورد ملی را بهبود بخشید.

رضا آذرشب دیگر شناگر کشورمان بود که موفق به بهبود رکورد ملی شد. وی در میان 22 شرکت کننده در ماده 100 متر کرال پشت رده سنی زیر 18 سال با زمان 1:14:44 دقیقه چهارم شد و 6 ثانیه و 8 صدم ثانیه رکورد کشور را ارتقا داد. عرفان اسماعیلی در همین ماده در رده سنی زیر 14 سال چهارم شد و محمدرضا نکویی به مقام پنجم رسید.

این مسابقات که ویژه ورزشکاران ویلچری و قطع عضو است هر ساله با حضور ورزشکاران سراسر جهان برگزار می شود و امروز دوشنبه پایان می پذیرد.