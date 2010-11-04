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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

هدف گفتگوی فلسفی کشف حقیقت است

هدف گفتگوی فلسفی کشف حقیقت است

استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه تنها هدف گفتگوی فلسفی همان کشف حقیقت است خاطرنشان کرد: از قبل در یک گفتگوی فلسفی به یک موضع خاصی ملتزم نمی‎شوند بلکه منتظر می‎مانند که اقتضای براهین چه باشد و بعد روی آن سیر می‎کنند.


دکتر سعید رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی جدی فلسفی گفت: گفتگوی جدی فلسفی مبتنی بر تفاهم طرفینی است. یعنی مبتنی بر این پیش فرض است که هر شخصی می‏تواند از دیگری یاد بگیرد و تمام حقیقت در تمام افراد منتشر شده و اینطور نیست که یک نفر بتواند به همه حقیقت دست پیدا کند بلکه حقیقت در طی گفتگوهایی بین متفکران، فلاسفه و مکاتب انجام می‏شود. البته آن حقیقتی که فلسفه به دنبال آن است بررسی احکام وجود و هستی است. درواقع فلسفه معطوف به این است که هر کسی از زاویه دید دیگری مطلع بشود و بتواند بهترین نتیجه را در طی این گفتگوها بگیرد.

وی افزود: در واقع گفتگوی فلسفی میراث همان دیالوگ سقراط است که جدل فلسفی که متضمن برهان هم هست این را راه اصلی برای کشف حقیقت می‏داند.

این استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شیراز تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در عرصه‏های دیگر رخ می‏دهند، چنین توصیف کرد: گفتگوی فلسفی تنها و تنها به حقیقت وام‌دار است. به طلبه‎ها در حوزه علمیه یاد می‏دهند که ما فرزند دلیل و برهان هستیم و هرجا که آن سیر کند به همانجا خواهیم رفت. در گفتگوی فلسفی هدف اصلی نه بر کرسی نشاندن نظرات و عقاید خود و نه تضعیف طرف مقابل و نه اغراض دیگر است. تنها هدف همان کشف حقیقت است. بنابراین از قبل در یک گفتگوی فلسفی به یک موضع خاصی ملتزم نمی‎شوند بلکه منتظر می‎مانند که اقتضای براهین چه باشد و بعد روی آن سیر می‎کنند.

این محقق و پژوهشگر در مورد نقش همایش روزجهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی نیز اظهارداشت: در صورتی که این گفتگوها و همایشها مبتنی بر گفتگوهای طراحی شده باشند یعنی جلسات و کنفرانسهایی که برگزار می‏شود هدایت شده باشند و متخصصانی که در زمینه‏های فلسفی کارکرده باشند به‌خوبی شناسایی بشوند و وارد دیالوگ واقعی فلسفی با هم بشوند این می‏تواند زاویه‏های دید جدیدی را برای طرفین باز کند و هم در شناخت یکدیگر و هم در شناخت حقیقت به سمت و سوی واقعی سیر کند و این مستلزم این است که مدیریت این همایش دقیقتر عمل بکند.

کد مطلب 1138570

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