هدف گفتگوی فلسفی کشف حقیقت است



دکتر سعید رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی جدی فلسفی گفت: گفتگوی جدی فلسفی مبتنی بر تفاهم طرفینی است. یعنی مبتنی بر این پیش فرض است که هر شخصی می‏تواند از دیگری یاد بگیرد و تمام حقیقت در تمام افراد منتشر شده و اینطور نیست که یک نفر بتواند به همه حقیقت دست پیدا کند بلکه حقیقت در طی گفتگوهایی بین متفکران، فلاسفه و مکاتب انجام می‏شود. البته آن حقیقتی که فلسفه به دنبال آن است بررسی احکام وجود و هستی است. درواقع فلسفه معطوف به این است که هر کسی از زاویه دید دیگری مطلع بشود و بتواند بهترین نتیجه را در طی این گفتگوها بگیرد.

وی افزود: در واقع گفتگوی فلسفی میراث همان دیالوگ سقراط است که جدل فلسفی که متضمن برهان هم هست این را راه اصلی برای کشف حقیقت می‏داند.

این استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شیراز تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در عرصه‏های دیگر رخ می‏دهند، چنین توصیف کرد: گفتگوی فلسفی تنها و تنها به حقیقت وام‌دار است. به طلبه‎ها در حوزه علمیه یاد می‏دهند که ما فرزند دلیل و برهان هستیم و هرجا که آن سیر کند به همانجا خواهیم رفت. در گفتگوی فلسفی هدف اصلی نه بر کرسی نشاندن نظرات و عقاید خود و نه تضعیف طرف مقابل و نه اغراض دیگر است. تنها هدف همان کشف حقیقت است. بنابراین از قبل در یک گفتگوی فلسفی به یک موضع خاصی ملتزم نمی‎شوند بلکه منتظر می‎مانند که اقتضای براهین چه باشد و بعد روی آن سیر می‎کنند.

این محقق و پژوهشگر در مورد نقش همایش روزجهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی نیز اظهارداشت: در صورتی که این گفتگوها و همایشها مبتنی بر گفتگوهای طراحی شده باشند یعنی جلسات و کنفرانسهایی که برگزار می‏شود هدایت شده باشند و متخصصانی که در زمینه‏های فلسفی کارکرده باشند به‌خوبی شناسایی بشوند و وارد دیالوگ واقعی فلسفی با هم بشوند این می‏تواند زاویه‏های دید جدیدی را برای طرفین باز کند و هم در شناخت یکدیگر و هم در شناخت حقیقت به سمت و سوی واقعی سیر کند و این مستلزم این است که مدیریت این همایش دقیقتر عمل بکند.