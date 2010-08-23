فاز اول خط لوله صلح صبح امروز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول خط لوله هفتم سراسری با سرمایه گذاری 1.7 میلیارد دلاری صبح امروز با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت به طور رسمی به بهره برداری رسید.

امروز عملیات گازرسانی به ایرانشهر به عنوان اولین شهر سیستان و بلوچستان آغاز شده است، ضمن آنکه پروژه گازرسانی به سمت چابهار تا مرز پاکستان و عملیات اجرایی گازرسانی از ایرانشهر به زاهدان و شهرهایی که در مسیر این خط لوله قرار داشته نیز به طور رسمی وارد فاز اجرا شده اند.

فاز دوم خط هفتم سراسری به طول تقریبی 400 کیلومتر به منظور صادرات گاز ایران به پاکستان طراحی شده است و در مسیر این خط لوله گاز ایرانشهر و چابهار تا مرز پاکستان قرار گرفته اند.

همچنین خط لوله هفتم سراسری با قطر 56 اینچ، فشار طراحی 1305 پوند بر اینچ مربع و طول 907 کیلومتر از عسلویه آغاز شده که با عبور از استانهای بوشهر به طول 42 کیلومتر، فارس به طول 72 کیلومتر، کرمان به طول 153 کیلومتر، هرمزگان به طول 431 کیلومتر و سیستان و بلوچستان به طول 209 کیلومتر به ایرانشهر منتهی می‌شود.

ساخت این خط لوله انتقال گاز در دو قطعه عسلویه - بندرعباس به طول 422 کیلومتر و بندرعباس - ایرانشهر به طول 480 کیلومتر انجام شده است که پیش بینی می شود با راه اندازی این طرح، گاز مورد نیاز استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان تأمین شود.

برای ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که در صورت ساخت فاز دوم این خط لوله امکان انتقال گاز طبیعی به پاکستان نیز فراهم می شود.

به منظور افزایش ظرفیت انتقال گاز در مسیر این خط لوله و امکان صادرات گاز، ساخت 9 تاسیسات تقویت فشار گاز در مسیر این خط لوله پیش‌بینی شده است تا ظرفیت انتقال روزانه از 50 میلیون به 110 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

بر اساس مطالعات انجام گرفته نیاز روزانه به گاز در افق سال 1404 در استان هرمزگان 23.8 میلیون متر مکعب، کرمان 6.4 میلیون متر مکعب و سیستان و بلوچستان 30 میلیون متر مکعب و جمعا 60.2 میلیون متر مکعب بوده که 10 میلیون متر مکعب گاز از حوزه گازی سرخون و 50 میلیون متر مکعب از خط لوله هفتم سراسری از میدان پارس جنوبی تامین خواهد شد.