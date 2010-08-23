ساخت دومین مرکز پرتودرمانی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آمل صبح دوشنبه در مجمع خیرین دابودشت آمل با بیان اینکه کمک های خیران در سالهای اخیر در کشورمان به فرهنگ پسندیده و قابل قبولی تبدیل شده است، گفت: باتوجه به اختصاص کم اعتبارات به بخشهای حمایتی حضور خیران توانمند در کنار دولت یک فرصت وغنیمت در جهت کمک به نیازمندان است.

یدالله اکبرزاده وجود بیش از 10هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و بیش از سه هزار معلول در شهرستان آمل اشاره کرد واز خیران خواست در کنار دولت کمکهای خیرخواهانه خود را به این افراد داشته باشند.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران بخش دابودشت آمل تشکیل مجمع خیران در این بخش به عنوان شعبه ای از مجمع خیران شهرستان آمل محسوب می شود، گفت: کمک های جمع آوری شده از سوی خیران دابودشتی با تحقیق و پیگیری های کمیته ویژه این مجمع به افراد نیازمندی که از سوی کمیته امداد و بهزیستی و مراکز خدمانی وحمایتی و افراد معتمد معرفی شدند به آنان اهدا می شود.

یدالله ساعی تصریح کرد: کمک رسانی به انسان های نیازمند از سرآمدترین کارها است و صفت این کارخیر از آن کسانی است که این کار خیر را در خود پرورش می دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم آمل در کارهای خیر و نوع دوستی به همنوعان همواره در کشور پیشگام و زبانزد هستند، اضافه کرد: لذت کمک به نیازمندان برای همگان دست یافتنی نیست و این لذت را افراد بی ریا و سخاوتمند درک خواهند کرد.

ساعی به راه اندازی شعبه های روستایی مجمع خیران شهرستان آمل در روستای "واسکس" در این بخش اشاره کرد وگفت: خوشبختانه قدم های خیر این مجمع در بخشهای مختلف شامل خرید تجهیزات درمانی وپزشکی ، کمکهای تحصیلی به نیازمندان وتهیه جهیزیه برای نوعروسان این روستا بوده است.

وی با بیان اینکه آسیب دیدگان و نیازمندان جامعه دارای کرامت انسانی هستند وباید به آنان توجه شود از خیران او نیکوکاران بخش دابودشت قدردانی واز آنان خواست در یاری رساندن به نیازمندان همواره پیشگام باشند.

رئیس مجمع خیران دابودشت، با بیان اینکه مجمع خیرین تشکلی اجتماعی و فرهنگی است تاکید کرد: این تشکل از هر گونه وابستگی های دولتی ، حزبی وسیاسی به دور است.

ساعی اهداف این مجمع را کمک به خانواده های بی سرپرست، نیازمندان وایتام، اعطای کمک هزینه های تحصیلی و ازدواج، کمک به بیماران نیازمند، معالجه آنان و نجات معتادان و تلاش همه جانبه برای فقرزدایی بیان کرد.

وی با بیان اینکه این مجمع از همه خیران، فرهیختگان، استادان دانشگاه ها، فرهنگیان، پزشکان، قضات، وکلا، مهندسان، تجار و صنوف و مدیران واحدهای صنعتی برای تحقق اهداف این مجمع دعوت می کند ابراز امیدواری کرد: انجام این کار خیر در جامعه فراگیر شود.

بخشدار دابودشت، دستگیری نیازمندان را از کارهای مهم اولیا و انبیا دانست و گفت: کمک کردن به مستضعفان ریشه دینی، اعتقادی و اجتماعی دارد و این فرهنگ در شهرستان آمل نیز در حال توسعه است.

مدیرعامل مجمع خیران شهرستان آمل به برگزاری چهارمین جشن بزرگ مجمع خیران شهرستان آمل همزمان با میلاد باسعادت امام حسن مجتبی ( ع ) در این شهر خبر داد و گفت: خیران شهرستان آمل در سه سال گذشته منشآ بسیاری از خدمات مالی وغیرنقدی برای افراد نیازمند زیرپوشش مجمع بودند.

مسعود نیک پور افزود: هم اکنون مجمع خیران شهرستان آمل ساخت دومین مرکز شیمی وپرتو درمانی مازندران را در بیمارستان امام علی ( ع ) این شهرستان آغاز کردند و امیدواریم این مرکز تا دوسال آینده بهره برداری شود.