منوچهر زبردست تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید "تپلها میآیند" مدتی است شروع شده، شاهین باباپور این روزها درگیر یک پروژه دیگر است اما فیلمنامه را خوانده و به زودی به گروه ملحق میشود، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای در تهران انجام میشود.
فیلمنامه این فیلم کمدی انتقادی و اجتماعی را پیمان سبزهعلی نوشته و داستان درباره دو برادر است که از زندان آزاد میشوند و مشکلاتی برایشان به وجود میآید.
منوچهر زبردست فیلمهای سینمایی "لج و لجبازی"، "چپ دست"، "بازنده"، "سرود تولد"، "جوان ایرانی"، "زهر عسل" و ... را تهیه کرده است.
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