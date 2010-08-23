افتتاح خط تولید شناور جدید و تندرو سراج 1 و نسل جدید شناور ذوالفقار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در حاشیه این مراسم که امروز دوشنبه برگزار شد ، در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی این شناورها، اظهار داشت: شناور سراج 1، یک شناور تندرو تهاجمی راکت انداز برای مناطق با آب و هوای گرمسیری طراحی شده است.

وی افزود: برای طراحی و ساخت این شناور از پیشرفته ترین و جدیدترین فناوری ها استفاده شده است.

وزیر دفاع سرعت کارآیی و قدرت مانور شناور سراج را در حد بالایی توصیف کرد و افزود: بدنه شناور سراج 1، فایبرگلاس و مجهز به امکانات پیشرفته بومی مخابراتی و ناوبری الکترونیکی است.

سردار وحیدی افزود: طراحی کابین در شناور سراج 1، به گونه ای است که در سرعت بالا در داخل کابین، ارتفاعات سروصدا احساس نمی شود. همچنین در شرایط طوفانی دریا سرنشینان آن شدت امواج را احساس نمی کنند.

وزیر دفاع در تشریح نسل جدید شناور موشک انداز جدید ذوالفقار گفت: این شناور یک شناور گشت دریایی است و طراحی آن بر اساس حمله سریع به کشتی های دشمن انجام شده و مجهز به موشک و تیربار است.

وحیدی تصریح کرد: کارآیی مناسب، سرعت بالا، مانور سریع و دریانوردی خوب از ویژگی های نسل جدید شناور ذوالفقار به شمار می رود.

وی گفت: بدنه این شناور بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شده است و از پیشرفته ترین تجهیزات بومی، مخابراتی، ناوبری و الکترونیکی برخوردار است.

وزیر دفاع افزود: با تولید انبوه شناور سراج 1 و نسل جدید شناور ذوالفقار قدرت دفاعی و سرعت عمل و چابکی نیروی دریایی کشورمان به طور چشم گیری افزایش می یابد.

وحیدی این دستاورد بزرگ را به فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران تبریک گفت و خاطر نشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه عظیم صنایع دفاعی و نیروهای مقتدر، توانمند و مجهز دریایی سپاه و ارتش قادر است با قدرت و صلابت امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را در بالاترین سطح تامین نماید.