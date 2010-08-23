توسلی شهردار بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شورای 7 نفره شهر بوشهر بعد از 8 ماه پافشاری بر گزینه خود، موفق شدند رضایت وزرات کشور برای شهرداری توسلی را جلب کنند.

حدود 8 ماه پیش شاهپور رجایی با استعفای خود شهرداری بوشهر را ترک کرد و شورای شهر بوشهر امور را در اختیار فضل الله توسلی شهردار حال حاضر بوشهر قرار داد اما وزارت کشور از تایید وی طفره می رفت تا جایی که این اختلافات به شورای حل اختلاف این دو نهاد رسید.

بحثها بین شورای شهر بوشهر و وزارت کشور بر سر توسلی که طی ماههای اخیر تبدیل به جولانگاهی سیاسی برای برخی افراد شده بود باعث شد تا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی شهر بوشهر نیمه تمام رها شود و جز فرصت سوزی و زیاده خواهی برخی افراد چیزی عاید مردم بوشهر نشود.

به هر حال اختلاف نظر شورای شهر بوشهر و وزارت کشور هرچند در پایان به نفع شورای بوشهر به اتمام رسید اما شکست خوردگان این جنگ افرادی جزء مردم بوشهر نبودند.

رئیس شورای شهر بوشهر که به نظر می رسد به آرزویش رسیده با افتخار اعلام کرد از این پس توسلی شهردار مرکز استان بوشهر شد و با عنوان شهردار می تواند زیر نامه ها را امضا کند!