چطور احمدی نژاد سازمان ملل می رود اما مجمع نه / آمایش سرزمین رها شد

مهدی کلهر مشاور رئیس جمهور در گفتگویی مشروح با خبرگزاری مهر پیرامون مشکلات شهر سازی در ایران ، پروژه انتقال پرسنل دولتی از تهران و آمایش سرزمین پرداخت و با تاکید بر اینکه این موضوعات حاکمیتی است، دلایل این امر را عدم انتخاب شایسته وزیران و نمایندگان مجلس ، همچنین عدم تعامل در سطوح بالای مسئولان و سیاست زدگی برشمرد.

کلهر در این گفتگو تاکید داشت که به عنوان مشاور رئیس جمهور صحبت نمی کند .

مهدی کلهر در تشریح دیدگاه خود پیرامون شیوه کاهش جمعیت تهران، پروژه مسکن مهر را مغایر با این سیاست خواند و گفت : ما به جای اینکه مسکن مهر را سربار شهرها کنیم ، باید آنها را تبدیل به شهرهای جدید می کردیم . شهر جدید تولد یک انسان سالم است که جای رشد دارد. اما پیه آوردن و چربی آوردن یک شهر قدیمی آن را مریض تر می کند.

وی تاکید کرد: تاکنون به گفته مسئولان یک میلیون وچهارصد هزار قطعه زمین برای خانه سازی در پروژه مسکن مهر واگذار شده که اگر ساکنان هر مسکن را به طور متوسط 3 نفر درنظر بگیریم می توانستیم به جای ساخت این خانه ها در حاشیه شهر ها که پیامد افزایش جمعیت شهرهای بزرگ را در پی دارد 50 شهر 100هزار نفری جدید بسازیم .

پروژه مسکن مهر در نهایت شکست می خورد

مهدی کلهر گفت: به جای زائده ساختن برای شهرها مثل آنچه الان در قالب مسکن مهر اجرا می شود ، باید شهرسازی کنیم همانگونه که شاه عباس و محمد شاه قاجار کردند .این را باید یقین داشته باشید این پروژه های مسکن مهر صرفا به صورت مسکّن مقطعی تجویز شده است . گرچه در شکستن قیمت مسکن موثر بود اما همگی شکست خواهند خورد.

وی ادامه داد: من این را دوسال پیش گفتم. تمام کسانی که این مسکن مهر را ارزان خریده اند چندسال دیگر آنها را خواهندفروخت و یک سری سرمایه دار آن روز خواهند خرید و قیمت ها را بالا خواهند کشید و دوباره این داستان تکرار می شود. مانند آنچه در سعادت آباد تهران رخ داد و در تمام شهرهایی که اول انقلاب زمین مجاتی داده شد.

برای زوج های جوان خانه 25 متری کافیست

کلهر همچنین با انتقاد از اینکه مسکن مهر در پروژه های ساخت مسکن با متراژ بالا تعریف شده است، گفت : یک زن و شوهر جوان خانه 25 متری نیاز دارند. در اروپا اینگونه تعریف شده است که تا 25 متر برای زن و شوهر جوان و یک بچه 2 ساله هم کافیست. این یعنی به جای یک میلیون و چهارصد هزار تا مسکن مهر می توانستید 3 برابر بسازید یعنی 4 میلیون و 500 هزار تا مسکن بسازید و همین موضوع قیمت مسکن را بسیار پایین می آورد.

کلهر با بیان اینکه تهران قدیم برای جمعیت تا 800 هزار نفر طراحی شده بود ، گفت : جمعیت تهران وقتی از 800 هزار نفر بیشتر شد تهران بیمار شد. الان دیگر نفس های آخر را می کشد.آنقدر شکمش چاق شده که فعلا دارند چربی های آنرا عمل می کنند، باید مواظب باشیم تهران زیر عمل نمیرد.

وی یاد آور شد : چین و انگلستان هر دو گرفتار پیه آوردن شهرهایشان شدند و شهر سازها به این فکر افتادند که اگر شهرهای جدیدی را به جای اضافه کردن جمعیت شهرهای بزرگ بسازند مشکل حل می شود.

شهرسازی در زمان رضاخان موفق بود

کلهر همچنین به رواج شهرسازی در ایران قدیم اشاره کرد و گفت : شهرهایی که در زمان رضا خان توسط آلمانها طراحی شد مثل رودسر ، رامسر و لاهیجان با تعریف شهر ساخته شدند و شهرهای موفق و زیبایی هم بودند.

وی توضیح داد : تعریف شهر را غربی ها از میدان نقش جهان شیخ بهایی گرفتند ، در یکی از کتابهای شهر سازی دیدم وقتی مادام دوالافا و تاورنیر و شاردن به ایران آمدند و صفت اصفهان را نصف جهان گذاشتند ، دیده بودند که یک معمار مثل شیخ بهایی تمام عناصر شهر را یکجا جمع کرد.الگوی نقش جهان شیخ بهایی، مدینه النبی بود نه آتن و نه رم.

کلهر یکی از مشکلات شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران را تشکیل شهرک های خوابگاهی در اطراف شهر خواند و تاکید کرد که شهرکهای خوابگاهی برای کشور وسیع همچون ایران حکم غده های چربی و زائده های خوش خیم و بدخیم دارد.

وی تاکید کرد که بحث خلوت کردن تهران کلان تر از تمام جریانات سیاسی است و یک بحث کاملا فنی است که باید برای آن از تجربه بشری استفاده کرد.

بجای وام خرید به جوانان وام اجاره مسکن بدهیم

کلهر خاطر نشان کرد : آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یک مارک وام به مسکن ساز برای فروش مسکن نداد ، بلکه برای اجاره مسکن وام داد. چون اگر در سن کار - از 25 تا 55 سالگی - افراد صاحب مسکن شوند، دنبال کار در کنار خانه می گردند بنا براین کارخانه را باید کنارمسکن ها بسازیم. در صورتیکه اگر فرد اجاره نشین باشد برای انتخاب کار و شغل در انتخاب مکان زندگی آزاد است و در 55 سالگی است که مردم به فکر داشتن مسکن می افتند.

کلهر گفت : در زمان شاه هم نسل من، ما به راحتی می توانستیم صاحب خانه شویم ، هیچگاه به دنبال خرید مسکن نبودیم چون فکر می کردیم ما را زمینگیر می کند. اساسا مبله اجاره دادن در اروپا هم از بعد از جنگ جهانی اول مرسوم شد برای اینکه افراد در سن کار آزاد و رها باشند.

وی در عین حال گفت : من نمی گویم سیاست مسکن مهر قطعا و کاملا منفی است اما باید کارشناسی شود.

کلهر ادامه داد : آنچه امروز به عنوان عملکرد بد شهردار و دولت و وزارت مسکن داریم محصول یک تفکر و تعریف غلط و بی اطلاعی از تعریف شهر است در حالیکه تجربه های موفقی در جهان وجود دارد.

پروژه انتقال پرسنل دولت از تهران قطعا موفق نیست

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پروژه انتقال 40 درصد پرسنل دولتی از تهران درعرض چند هفته تا آخر مرداد موفق خواهد بود، گفت : انتقال سازمان های نامربوط از منطقه چه از تهران و چه غیر تهران حرف درستی است. اما مسئله خروج پرسنل از تهران و آگهی که دولت در این باره داده است کار اشتباهی است من برای آقای احمدی نژاد نوشته ام که راه حل این نیست.

کلهر افزود : من درمناظره انتخاباتی در تلویزیون با مرعشی در سال 84 تاکید کردم که حداقل به 30 شهر تخصصی در کشور نیاز داریم این برای پیشرفت کشور ضروری است. توسعه براساس هر الگویی بدون داشتن شهرهای موضعی و تخصصی ممکن نیست.

وی یاد آور شد : دلیل اینکه سینمای آمریکا جهان را گرفت ساخت هالیوود بود و گرنه سینمای آلمان و فرانسه و انگلیس جلوتر بودند. ولی چون شهر تخصصی هالیوود ساخته شد و ارتباط عوامل فیلم ساز را آسان ساخت و محل رجوع فیلم سازان شد، سینمای آمریکا دنیا را گرفت.

کلهر در پیش بینی از موفقیت طرح خروج 40 درصد پرسنل دولتی از تهران گفت : من اصلا اصل موضوع را غلط می دانم و قطعا طرح ناموفق است. البته پرسنل برای تعطیلات به مسافرت تابستانی از تهران خارج می شوند ، اما باز خواهند گشت!!

وی گفت : به نظر من جای سئوال دارد از مدیریت کشور که چرا اینگونه به موضوع نگاه نمی کند و به جای آن یک بخشنامه صادر می کند که 40 درصد را یکدفعه بریزد بیرون، چه کسی چنین کاری کرده و کجای دنیا موفق بوده است. حتی در کشور شوروی سابق در مورد شهر مسکو اینگونه عمل نمی شد و بسیار نرمتر بود.

کلهر این روش را با روش های بکار گرفته شده در شوروی کمونیستی مقایسه کرد و گفت اگر این روش درست بود اتحاد جماهیر شوروی می ماند.

فرمانداران کشور از طرح انتقال تهرانی ها نا راضی اند

وی در تشریح عواقب طرح حمایت از پرسنل خارج شده از تهران توضیح داد : دریک استان 20 فرماندار در یک جلسه استانداری به من می گفتند مردم ما می گویند این تهرانی ها پول ها را گرفتند و خوردند و حالا کارمند مثل ما می خواهد بیاید اینجا 25 درصد حقوق بیشتر از من بگیرد. تازه خانه هم به او می دهید؟ خوب چرا به من که از ابتدا در این شرایط زندگی کرده ام نمی دهید. اگر در شهرستان بودن کار خوبی است به شهرستانها پول بدهیم و برایشان وام خانه دار شدن بدهیم.

کلهر با بیان این که اکثر فرمانداران سراسر کشور از اجرای این طرح ناراضی هستند ، گفت : اکثر فرمانداران می گویند از وقتی این طرح مطرح شده ما دچار مشکل شده ایم. این نوع برخورد با افکار عمومی واحساسات عمومی درجامعه خوب نیست.

به احمدی نژاد نامه نوشتم

وی در یاد آوری مشاورت های خود با رئیس جمهور در این باره گفت : اولین روزی که این بحث مطرح شد برای دکتر احمدی نژاد این مطالب و نظریاتم را نوشتم. 5 سال قبل هم راجع به این موضوع با آقای احمدی نژاد صحبت کرده بودم. قبل از انتخابات سال 1384

کلهر در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید چرا توجه نمی کنند، گفت : از آنها بپرسید چرا توجه نمی کنند نه از من. من در نامه به دکتر احمدی نژاد نوشتیم که بحث بسیار جدی است و بگذارید همه در این باره حرف بزنند و نظرات را هم بشنوید.این معضل فقط مربوط به کشور ما نبوده ونیست. این معضل در بیشتر کشورهای جهان بوده و هست و راه حل هایی هم ارائه شده و نتیجه داده است.

کلهر در پاسخ به این سئوال که مبدع طرح جدید در دولت برای خروج پرسنل ادارات از تهران چه کسی بود، گفت:نمی دانم چه کسی بود .

وی بار دیگر یاد آور شد : نمی توان از پایین تصمیم گرفت که تا پایان مرداد ماه 40 درصد کارمندان بیرون بروند. تا جاییکه من اطلاع داریم هنوز تعداد متقاضیان خروج از تهران به 5000 نفر نرسیده است.

کلهر گفت : اگر فرض کنیم این طرح موفق باشد کارمندی که 3 سال به بازنشستگی اش مانده باشد می رود و این مزایا را می گیرد و 3 سال بعد دوباره بر می گردد به تهران ، ضمانت عدم برگشتش کجاست؟

100 شهر تخصصی نیاز داریم

کلهر تاکید کرد که در حال حاضر 100 تا شهر تخصصی در کشورنیاز داریم . وی با بیان اینکه ساخت شهر تخصصی از ضرورت های پیشرفت کشور است ، گفت : من متاسفم از اینکه دولت نهم به این موضوع توجه نکرد و هنوز هم متاسفم که به اصل موضوع اصلا گوش نمی کنند.

کلهر گفت : ما شهری لازم داریم که فقط درودگرها آنجا باشند. یک شهر که عروسک ساز ها در آنجا باشند شهری که خیاطان و طراحان لباس آنجا باشند. صنایع چرم در 3 شهر جداگانه ایران باشد. تنها اگر چنین کاری کنیم می توانیم با دنیا رقابت کنیم. وگرنه اگر کارخانه تولید لباس کودک درتبریز باشد و طراح آن درتهران مدل را هم ازتایوان بیاوریم نمی توانیم با چین و تایوان رقابت کنیم.پراکندگی عوامل تولید کالا در افزایش هزینه و افت کیفیت آن بسیار موثر است.

وی در ادامه گفت : در حال حاضر مناطق تخصصی در شهر تهران توسط اصناف درست شده است اما این کار دولت است این وظیفه دولت است که جایی را برای اصناف جداگانه مشخص کند و وسایل رفاه را نیز فراهم نماید. حکومت باید در آمایش شغل و صنعت و سرزمین و تکنولوژی نقش پدرانه ایفا کند.نه مردم خودشان برای میز وصندلی ومبل یافت آباد را آباد کنند! یا شوش را به تیمچه حاجب الدوله برای فروش چینی و بلور تبدیل نمایند!!

قانون آمایش سرزمین رها شد

کلهر با انتقاد از اینکه موضوع آمایش سرزمین مصوب مجلس رها شد و پیگیری نشد گفت: این راهی که انتخاب شده کمرکش راه می دانیم ، سازمان های غیر مرتبط باید از تهران خارج شوند ولی اینها مشکل را حل نمی کند. گرچه کاری به جاست.

وی ادامه داد : این خیلی بد است که ما مصوبه آمایش سرزمین را داشته باشیم و حاضر نباشیم شهر جدید بسازیم من فکر می کنم این مشکل مربوط به کوتاهی ذهن برخی مسئولان ماست. دراین مملکت باید یک نفر مثل آقا محمد خان و ناصرالدین شاه بتواند شهر بسازد اما ما نتوانیم بسازیم. انتخاب نقاطی در کشور برای شهرسازی کار مردم کوچه و بازار نیست ، کار حاکمان مدبر و شجاع و آینده نگر است.

اقدامات خوب متکی و دانش جعفری که ناتمام ماند

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در دولت کسی با شما در این پیشنهاد همراهی کرد گفت : هیچکس. البته چرا ! باید از همراهی وزیرخارجه در کسب اطلاعات از کشورهای مختلف در دولت نهم و آقای دکتر دانش جعفری، وزیر وقت دارایی درهم اندیشی مقدماتی برای تبدیل مالیاتهای ثابت مسکن به مالیاتهای جاری که از افزایش قیمت مسکن در کشورهای پیشرفته جلوگیری می کند یاد کنم ، که البته رها شد.

روستاها و شهرستانها را جذاب کنیم

کلهر در ادامه این گفتگو با بیان اینکه اصلا فرمایشات چکشی در این زمینه مثل اینکه بگوییم 40 درصد بروند بیرون از شهر جواب نمی دهد ، گفت : اول باید دولت یک شهر آباد و جاذب بسازد که جوان و پیر عاشقانه در صف بایستند که بروند شهروند آن شهر بشوند ، نه اینکه بگویند برو بیرون تا این مزایا را به تو بدهیم.

وی بااشاره به سفرهایش از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون به کشورهای اروپایی و بلوک شرق گفت : مثل بقیه کشورهای پیشرفته باید جذابیت های شهر را برای جلوگیری از مهاجرت به روستا ببریم. نگوییم روستا طبیعت دارد نیازی به پارک ندارد اینها در دنیا تجربه شده است. روستا ها را با یک طرح زیبا، کارآمد و جذاب به شهر تبدیل کنیم.

کلهر در باره انتخاب مکان برای ساخت شهر های جدید نیز گفت : مناطق کوهستانی بهترین منطقه برای شهرسازی است و از نظر امنیتی چه در شرایط جنگ و چه شرایط خاص محیطی مثل زلزله بهترین مناطق محسوب می شود. ما می توانیم در وسط کویر با کشیدن 250 کیلومتر لوله شهر بسازیم. ما نباید پیه اضافی بدنه تهران را در شهرستانها تقسیم کنیم. قلب، ریه، کبد و معده هر شهر برای تعداد معینی از جمعیت ساخته شده است اضافه بر آن شهر را به نفس نفس می اندازد.

کلهر افزود: شما رامسر را نگاه کنید، نام قدیمیش سخت سر بوده است این یعنی اراده ای که سخت را رام می کند.من نمی خواهم از رضا خان تعریف کنم اما اگر ما قدرت تشخیص نداشته باشیم که تعریف مدیریت چیست وضع ما از این بدتر خواهد شد. آینده نگری در راستای آبادانی کشور وظیفه مدیریت کلان کشور است.

پروژه نواب کرباسچی الگوی شهر سازی شود

وی بخش دیگری از سخنانش را این گونه آغاز کرد : مدرس می گوید در این مملکت مسائل پیچیده فهمیده می شود اما بدیهیات فهمیده نمی شود.

کلهر ابراز عقیده کرد : یکی از طرح های موفقی که در دوره شهرداری کرباسچی بود پروژه نواب بود. البته اشکالاتی داشت اما می شد اشکالاتش را برطرف کرد و با این روش کل ایران را نوسازی کرد. بدون سرمایه گذاری دولت.

وی ادامه داد : البته در دوره های کرباسچی کارهای اشتباه زیادی هم صورت گرفت مسبب اصلی شکست طرح های سازندگی آقای هاشمی، کرباسچی بود. چون ارزش افزوده سرمایه گذاری تهران شد 10 برابر درصورتی که کسانی که برای کارخانه ها موافقت اصولی گرفته بودند ارزش افزوده شان 30 درصد بود و مجبور شدند سرمایه را بیاورند و در تهران برج سازی کنند.

کلهر در ادامه با تشریح مزایای پروژه نواب گفت : باید مثل طرح نواب خانه ها را به قیمت روز بخریم یک اتوبان بکشیم و یک باند سبز کنار اتوبان احداث کنیم و با فاصله از آن آپارتمان سازی کنیم و بفروشیم ، هیچ پولی هم از کیسه دولت نمی رود. بر این اساس یک خیابان یک طرح و یک شکل و عریض بسازیم.

وی با ابراز تاسف گفت : در درگیری های سیاسی این طرح که یکی از بهترین طرح های کشور بود در کشور ما تکرار نشد. با وجودی که همین طرح نیز از کشورهای دیگر آمده بود!

کلهر توضیح داد : من به بسیاری از استانهای کشور بیش از 3 بار سفر کرده ام مشکل بسیاری از شهرهای ما تعریض خیابان هاست. اگر این طرح نواب را بررسی می کردیم آیا واقعا الگوی طرح نواب نمی تونست الگوی مناسبی برای کل کشور باشد؟ ما شهرهای ناتوان مالی زیادی در کشور داریم که نیازمند بازسازی هستند. و خرید و تملیک بودجه های سنگینی می خواهد که الگو گیری از طرح نواب می تواند چاره کار باشد.

ایران باید حدود 8 منطقه فرهنگی در میان قومیت ها داشته باشد

کلهر با بیان اینکه موضوع آمایش سرزمین باید فرا جناحی و فرا سیاسی صرفا باتوجه به مباحث عقلی و تجربی با دقت پیگیری شود، گفت : ایران می تواند بین 5 تا 8 منطقه فرهنگی مثل هالیوود داشته باشد اگر شما شهری سینمایی بسازید که مترو و مهد کودک ودبیرستان و دانشگاه داشته باشد و نیازی به بیرون کردن سینماگران از تهران نیست خودشان می روند و از این عزیمت استقبال هم می کنند.

وی افزود : ما در مناطق ترک نشین، کرد نشین، عرب نشین، در سیستان و بلوچستان و ... در هر کدام می توانیم یک منطقه فرهنگی جداگانه داشته باشیم در حالیکه در حال حاضر سنندج حتی یک سینمای فعال ندارد اما یکی از بهترین دانشگاه ها و یکی از بهترین کتابخانه های کشور در سنندج است.

به جای زور آباد، اختیار آباد و اشتیاق آباد درست کنیم

کلهر گفت : ما باید به جای زورآبادها اختیارآباد درست کنیم. اشتیاق آباد درست کنیم . در هفتاد سال اخیرآنقدر مسئولان خواب و کوتاه فکر در مملکت داشته ایم که مدام حلبی آبادها به زورآباد ها تبدیل شده و زورآبادها را نهایتا به عنوان یک تومور چربی یا چرکی پذیرفته ایم و با هزار جان کندن به آن لوله آب و گاز و برق داده ایم؟

وی همچنین بار دیگر یاد آور شد : کشور در حال ساخت است اصلا نباید در سن 25 تا 55 سالگی به فکر تملیک مسکن باشد موضوع اجاره را باید جدی بگیرید و جوانان را پویا و متحرک و با قابلیت انتخاب نگه دارید.

کلهر توضیح داد: قویترین کشورهای دنیا کشورهای مهاجرند.تاریخ اسلام میلادی نیست با اینکه سال میلاد پیامبرهم سال مهمی بود سال عام الفیل. بعثتی هم نیست هر چند بعثت هم خیلی بزرگ است. هجری است. چون هجرت هم مهاجر را می سازد و هم انصار را . دینی که تا این اندازه در آن مهاجرت اهمیت دارد 30 سال در رادیو تلویزیون تبلیغ کردیم که مهاجر بد است. مثل کمونیست ها که می خواستند مسکو بزرگ نشود.

مسئولان جایگاه مدیریتی خود را درک کنند

وی در پاسخ به این سئوال که مصوبات استانی در 5 سال اخیر چه تاثیری در حل معضلات آمایشی دارد، گفت : مصوبات استانی عمدتا بسته به درخواست مردم و مسئولان استانی بوده است مردم نگاه آمایشی ندارند ما نیازمند مسئولانی هستیم که جایگاه خود را درک کنند ، بچه در منزل اعلام می کند که گرسنه است اما این شما هستید که بودجه منزل را با غذای روزانه تنظیم می کنید آمایش یعنی نگاه مدیریتی از بالا. مدیریت کلان کشور متناسب با شرایط جهان و مزیتهای کشور باید شجاعانه ، یک طرح آمایش سرزمینی را مد نظر قرار دهد.

حذف یکپارچه یارانه انرژی در سراسر کشور صحیح نیست

کلهر در بخش دیگری از این گفتگو درباره تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر ترکیب جمعیتی در کشور گفت : من با اینکه انرژی در ایران یک قیمت است مخالفم. در خیلی از کشورها برای اینکه مردم در نزدیک مرزها زندگی کنند به ساکنان آن منطقه یارانه می دهند ، اما آن یارانه را در مرکز نمی دهند.

وی ادامه داد : من به عنوان یک شهروند اگر بدانم در منطقه گرمسیری قیمت برق ارزانتر است ، آنجا زندگی می کنم و کولر گازی می زنم ، یارانه دادن در دنیا رسم است به بخش های مختلف و بنا بر ضرورت در انگلیس و آمریکا و فرانسه و کانادا یارانه داده می شود اصل سوبسید درست است اما جایش باید روشن شود.

کلهر معتقد است: عنوان هدفمند کردن یارانه ها عنوان بسیار عاقلانه ای است اما باید این را روی آمایش سرزمین پیاده کنیم. یعنی اگر لازم داریم در شرق کشور تراکم جمعیت داشته باشیم باید هزینه کنیم و امکانات رفاهی را اول آماده کنیم و یارانه هم بدهیم .

مدل هدفمندی یارانه ها باید تغییر کند

وی ادامه داد : مدل هدفمند کردن یارانه ها باید به شیوه ای دیگر باشد در جنوب کشور بدون کولر گازی نمی توان زندگی کرد اگر از آنجا همان پول برقی را بگیرید که در اصفهان می گیرید تمام جنوب کشور خالی می شود.

کلهر با بیان این مثال که در شمال آمریکا که سردسیر است یارانه انرژی داده می شود ، گفت : برای هدفمند کردن یارانه ها باید در هر منطقه دلیل و استدلال داشته باشیم و میزان یارانه هم مشخص باشد هم تشویقی و هم تنبیهی.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر در کشور چه نهادی باید مسئولیت این کار را برعهده بگیرد ، گفت : این کار کار حاکمیت است ، یک گروهی که حتما باید در حاکمیت باشد و حتما شجاع باشد ، اینها را ببیند و برای مردم توضیح بدهد. این را نمی توان به تصمیمات مردم روستاها و شهرها در مصوبات استانی موکول کرد.

کلهر ادامه داد : وقتی ما در سخنرانی ها از تمدن ایران و فرهنگ غنی ایران حرف می زنیم باید بتوانیم از آنها چیز یاد بگیریم.

نخبگان دچار رخوت و نخوت شده اند

وی در پاسخ به این سئوال که مسئولیت نخبگان در این میان چیست، گفت : نخبگان دچار رخوت و نخوت شده اند. ما یک مشکل داریم که نظام تشخیص اندیشمند واندیشه ورز و اندیشه باز در کشور ما وجود ندارد. یعنی بسیاری از مترجمین ما از مولف خارجی بیشتر دچار نخوت می شوند اگر این را داشته باشیم می توانیم بگوییم دولت سراغ نخبگان رفته است یا نرفته است.



کلهر در پاسخ به این سئوال که مشکل ازنخبگان است یا حاکمیت، گفت : مشکل حاکمیت است. به هر حال مسئولیت با حاکمیت است تا به هر طریق ممکن بهترین و مناسب ترین راه را انتخاب و شجاعانه اجرا کند.

وی ادامه داد : آنچه مهم است این است که هر کس کار خودش را بلد باشد. مدیریت تعریف مشخصی در دنیا دارد و آمایش اساسا کار استراتژیست هاست.

رئیس جمهور باید استراتژیست باشد نه جراح

کلهر درادامه گفتگو با مهر، ازتخصص های نامرتبط مدیران و مسئولان کشور همچنین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس انتقاد کرد و گفت : در مجلس ما متخصص آپاندیسیت وکیل مردم شده است درحالی که نماینده مجلس باید تاریخ ایران و پارلمان های جهان و مشروطیت را خوانده باشد و باید از کسی که می خواهد وکیل مردم بشود اینها را پرسید و امتحان گرفت. کسی که می خواهد رئیس جمهور شود نمی تواند پزشک جراح باشد ، این چه ربطی به ریاست جمهوری دارد و صرف دکتر بودن دلیل بر انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور نیست.

وی افزود : در کشورهای پیشرفته استراتژیستها سیاست کشور را در دست می گیرند ، وقتی پست سیاسی می گیرند باید تاریخ خودشان و جهان را بدانند و تمام قواعد بازیهای سیاسی و حزبی خودشان را بشناسند و جهان را بشناسند. اینکه تمدن غرب سقوط می کند به خاطر این است که قطار را عوضی سوار شده اند و الا در قطار درجه یک هستند. ما اینجا قطار را درست سوار شده ایم ولی در قسمت باری هستیم.

کلهر گفت : مجلس باید ابتدا ضوابط را اصلاح کند و شرایط وکالت و گرفتن سمت های اجرایی را تغییر دهد.صرف داشتن یک مدرک تحصیلی گمراه کردن رای دهندگان است. شناخت تاریخ تطور قوانین، یکی از ضروریات نمایندگان مجلس است.

کلهر در ادامه این گفتگو با اشاره به تفاوت جامعه غربی با جامعه ایرانی گفت : آزادی و دموکراسی در جامعه غربی معنای حکومت مردم بر مردم نمی دهد بکله به این معناست که مردم در انتخاب لباس و غذا و ... آزادند اما به سیاست کاری ندارند.

وی ادامه داد: من در اروپا از مردم در این باره پرسیدم جوابشان این بود که ما پول خرج کرده ایم و سیاستمدار تربیت کرده ایم که برای سیاست ما کار کند ودلیلی ندارد که ما خود را وارد سیاست کنیم .این مشابه همان اعتمادی است که ما به روحانیت داریم. در غرب آنقدر به حکومت اعتماد دارند که هر چه حکم کند می پذیرند.اما در فرهنگ و کشور ما این مدل در قبل از انقللاب بارها شکست خورده است.

برخی مشکلات پارسال آتش زیر خاکستر است

وی همچنین بهبود شرایط مدیریتی کشور همچنین پیشرفت کشور در سایه آمایش سرزمین را در گرو توجه به وحدت و انسجام ملی خواند و گفت : آقای احمدی نژاد رئیس جمهور دریکی از سخنرانیهای اخیر خود بر انسجام و اتحاد ملی تاکید کرد و این کاملا درست بود .

کلهر ادامه داد : ما باید بسیاری از مشکلاتی را که پارسال داشتیم و هنوز هم داریم و برخی از آن آتش زیر خاکستر است با یک فکر عاقلانه حل و فصل کنیم. باید بررسی کنیم چرا این مسائل بوجود آمد، و اساسا حق کجاست؟ سیاه و سفید هم نباید ببینیم. به هر حال هرچه اتحاد و انسجام ملی قوی تر باشد استحکام و سرعت پیشرفت ما بیشتر خواهد شد.

آنها که در پی وحدت نیستند کم شعورند

وی افزود : برای همین می گویم که من به عنوان مشاور احمدی نژاد مصاحبه نمی کنم به عنوان کلهر می گویم که باید این مسائل را جزء به جزء بررسی کرد. از گفتگو و نقد های دلسوزانه نترسیم و استقبال کنیم.

کلهر در پاسخ به این سئوال که چرا عده ای در کشور به دنبال وحدت و انسجام نیستند، گفت: کم شعورند. پیغمبر هم می گفت دو گروه کمر مرا شکستند ، جاهل متنسک و عاقل متهتک .

رفتار حسن آقا را مراسم سالگرد امام پسندیدم

وی گفت : من از رفتار حسن آقا در مراسم سالگرد امام خوشم آمد. آدم باید بتواند فحش بخورد و چیزی نگوید. چه به جا و چه نابه جا.

کلهر ادامه داد: من اوایل دولت آقای احمدی نژاد 4-3 ماه به جا و بی جا فحش خوردم . در ماجرای حضور بانوان ورزشگاه یک شب شام در صدا و سیما مهمان بودم که یک نفر از مدیران صدا و سیما از میان صحبت فریاد زد که پسران آقای مصباح یزدی گفته اند حضور بانوان در ورزشگاه پیشنهاد کلهر بوده است، گفتم من هم مثل شما در رادیو شنیدم که گفته اند علی آبادی بررسی کند. گفتم برو به آقازاده های آقای مصباح بگو شما به من تهمت زده اید اما معنی این آن نیست که با این موضوع مخالفم .چون نامه در باره بررسی یک مشکل و معضل بود و اصولا بررسی، کار عاقلانه ای است.

خیلی بجای مشایی و آقایان ...فحش خوردم

وی ادامه داد : من خیلی به جای آقای مشایی و آقایان... فحش خوردم ، متاسفانه قیافه من طوری است که گویا همه فسق و فجورهای احتمالی دولت می ریزد گردن ما . سهم ما از دولت این است! از سر قسمت نمی باید گریخت- عین الطاف است ساقی آنچه ریخت.

کلهر گفت: این عده ای هم که می گویید خواستار انسجام و وحدت نیستند آدمهای بدی نیستند اما سقف فکرشان تا حد زانو است خیلی کوته فکرند.همان طور که رهبر عزیز انقلاب فرموده اند همگی باید به سمت جذب حداکثری و دفع حداقلی برویم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا به نظرمی رسد ریشه اختلافات در سطوح بالایی حاکمیت و در سطح مسئولان بلند پایه است گفت: دقیقا چون آنها بی اطلاع ترند، چون ما وقت نداشتیم درس بخوانیم.اینکه آقا فرمودند مردم بیشتر ازخواص می فهمند راست گفتند.

حاضرم محاکمه شوم

وی با اشاره به اینکه متاسفانه نسل اول انقلاب تجربه خود را به نسل های بعدی منتقل نکرد، گفت: نسل ما باید به تاریخ پاسخ بدهد و خودم حاضرم به عنوان نسل اول انقلاب به این جرم محاکمه شوم. البته نسل های بعدی انقلاب بسیار با هوش تر از ما هستند و بسیار باسوادتر و بسیار شجاع تر و بسیار با ایمان تر اما، تجربه کمی دارند.

جزئیات دیدار 3 ساعته با علیرضا بهشتی

کلهر با بیان خاطره ای در تبیین ضرورت تعامل و گفتگوی سیاسی گفت : علیرضا بهشتی که از زندان بیرون آمد محمد رضا بهشتی تماس گرفت و گفت علیرضا می گوید من از تمام آن طرفی ها فقط کلهر را قبول دارم و می خواهم صحبت کنم.گفت بیایید موسسه بابا و رفتم. 2 ساعت و50 دقیقه صحبت کردیم هر 40 دقیقه هم زنگ می زد به مهندس موسوی گزارش می داد مهندس هم می گفت: ادامه بده . آقای شرف الدین هم شاهد صحبت های ما بود. گزارش تفصیلی این دیدار را هم به هیچ کس حتی احمدی نژاد هم ندادم. محمد رضا بهشتی از من تشکر کرد و گفت می خواهم بازدید پس بدهم اما اطرافیانش نگذاشتند. 4 بار قرار گذاشتم و آنها قرار را بر هم زدند. به قول یکی از دوستان همکار شما متاسفانه کار دست بچه ها افتاده!!

به احمدی نژاد گفتم چرا به مجمع تشخیص نمی روی ولی به سازمان ملل می روی

وی افزود : من اولین کسی بودم که به آقای احمدی نژاد گفتم چرا به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی روی، گفت من خوشم نمی آید . گفتم لازم نیست خوشتان بیاید مگر شما سازمان ملل می روید از همه خوشتان می آید؟ ملت به شما رای داده و حقوق می دهد که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنید.

کلهر تاکید کرد: ما یک مقدار تربیت سیاسی نیاز داریم من حرف احمد توکلی را قبول دارم که می گوید جای حزب خالی است. البته از دید بنده نه تنها چند ماه قبل از انتخابات، یا برای کسب قدرت، بلکه برای آموزش سیاسی به همه اقشار جامعه که حداقل به یک دستور زبان و واژگان سیاسی مشترک برسیم.

ترورهای اول انقلاب ملاک های ما را تغییر داد

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اینگونه شد و طیف نخبه برای اداره کشور روی کار نیامد، گفت: این تقصیر آمریکا بود. ترورهای اول انقلاب ملاک های ما را تغییر داد . امروز باید ملاک شناسایی اندیشمند، اندیشه باز و اندیشه ورز داشته باشیم تا بتوانیم نخبگان را شناسایی کنیم. ما دچار یک اینورژن و وارونگی ارزشها شده ایم و کسی باید باشد که جرات کند و این را بگوید .

ملاک بی حاشیه بودن برای انتخاب وزیران اشتباه است

کلهر به مهر گفت : من یکبار گفتم اینکه می گویید وزیر باید بی حاشیه باشد خوب نیست ، انسانی که حاشیه ندارد آدم نیست. پر حاشیه ترین انسان تاریخ پیامبر است که از هنگام تولد پدر نداشت و مادر بزرگوارش را هم از دست داد ، یا ازدواج ایشان با حضرت خدیجه (س) که ثروتمندترین بانوی آن زمان بود از دید عده ای حاشیه ساز می شد . روایت صریح از پیامبر داریم که اگر کسی دشمن جدی نداشته باشد در ایمانش شک کنید. وقتی دشمن دارید معلوم است که تاثیر گذارید و معلوم است که دشمن حاشیه می سازد. امام هم پرحاشیه بود .حضرت امام تنها روحانی بود در قم که کفش پوشید. دختران و همسر امام چادر کمری را برداشته و چادر چرخی سر کردند. شما نمی دانید چقدر پشت سر امام حرف بود. هر آدم توانمندی حتما حاشیه دارد. چقدر مرحوم شهید مطهری حاشیه داشت؟! چقدر او را با زبان و حتی قلم سنگ زدند؟!

وی تاکید کرد : باید بدون نگاه جناحی و حزبی این مسائل مهم را بررسی کنیم. مهمترین مسئولیت خوب آموزش نیروی سیاسی و مدیر است.

خبرگزاری مهر برای انعکاس آزادانه مباحث آسیب شناسانه پیش قدم شود

کلهر در پایان گفت : در اینکه ما در حال پیشرفت هستیم، تردید نیست و در سن بلوغ انسان پر مسئله ترین دوران را می گذراند ایران امروز در سن بلوغ سیاسی، علمی و اقتصادی... قرار دارد. خبرگزاری مهر شروع کند این مسائل را به بحث بگذارد و اجازه دهد هر کسی حرف دارد حرفش را آزادانه بگوید. رهبری انقلاب بزرگترین حامی تعاطی آزادانه افکار هستند. نگذارید مسائل پایه ای و ریشه ای را در شرایط بحرانی مطرح شود. در شرایط آرام باید به واکاوی مسائل ریشه ای و مزمن پرداخته شود.