هدف توسعه پایگاه های هوایی آمریکا در افغانستان "جاسوسی" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، پنتاگون اعلام کرده که برای توسعه پایگاه های هوایی خود در افغانستان 100 میلیون دلار تا سال 2011 هزینه می کند.

کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان و سنا با درخواست هزینه اضافی 1.3 میلیارد دلاری برای ساخت تاسیسات نظامی در افغانستان موافقت کرده اند. البته این درخواست هنوز در صحن سنا مطرح نشده است.

به نوشته واشنگتن پست، پنتاگون در گزارشی اعلام کرده است: دولت آمریکا تاکنون 5.3 میلیارد دلار را برای ساخت تاسیسات نظامی ارتش افغانستان و پلیس ملی اختصاص داده و بیشتر این تاسیسات ظرف مدت سه تا چهار سال آینده ساخته خواهند شد.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 به معنی پایان عملیات نظامی در این کشور نیست، چنانچه استفاده نیروهای ایالات متحده از سه پایگاه هوایی جدید در افغانستان موید این مطلب نیز هست.

این روزنامه آمریکایی در پایان می نویسد: دولت "باراک اوباما" با گسترش پایگاه های هوایی خود در افغانستان و بالگرد و هواپیماهای سرنشین دار و بدون سرنشین برای اهداف جاسوسی، تجسس و شناسایی استفاده می کند.

در همین حال روزنامه پاکستانی آبزرور در گزارشی با اشاره به استقرار هزاران فروند از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان نوشته است: اخیراً "ژنرال گلن والترز" معاون رئیس منابع و ستاد وزارت دفاع آمریکا از ارسال 6500 هواپیمای بدون سرنشین به خاورمیانه خبر داده است.