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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

سودان نیروگاه اتمی می سازد

سودان نیروگاه اتمی می سازد

بر اساس گزارش رسانه های دولتی سودان این کشور درصدد ساخت نیروگاه هسته ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سودان اعلام کرده که این نیروگاه را با اهداف صلح آمیز تا سال 2020 می سازد.

این نخستین نیروگاه این کشور است و برای تولید برق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

"محمد احمد حسن الطیب" مدیرکل آژانس انرژی اتمی سودان در این ارتباط می گوید: دولت پروژه توسعه انرژی هسته ای را آغاز سال 2010 آغاز کرده است.

خبرگزاری سودانی "سونا" در گزارشی در این باره می نویسد: "وزارت انرژی و آب سدها" اخیراً تمهیداتی را برای پروژه تولید برق از انرژی هسته ای با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کرده و انتظار می رود که نخستین نیروگاه اتمی کشور در سال 2020 آغاز بکار کند.

طیب همچنین از اعزام یک هیئت از آژانس برای بازدید از این کشور و گفتگو درباره پروژه خبر داد.

کد مطلب 1138603

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