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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

کرمی در گفتگو با مهر:

مدرسه تئاتر فرهنگسرای رازی آغاز به کار می‌کند

مدرسه تئاتر فرهنگسرای رازی آغاز به کار می‌کند

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از آغاز به کار مدرسه تئاتر فرهنگسرای رازی از هفته آینده با حضور محمد چرمشیر و شکرخدا گودرزی خبر داد.

شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از هفته آینده مدرسه تئاتر فرهنگسرای رازی آغاز به کار می‌کند و کلاس‌های آموزشی آن برگزار می‌شوند. در این مدرسه تئاتر  محمد چرمشیر به تدریس نمایشنامه نویسی و شکرخدا گودرزی به تدریس بازیگری می‌پردازند.

وی افزود: قصد داریم دو کلاس کارگردانی و نقد و تحلیل نمایش را هم با حضور چهره‌های شناخته شده این بخش‌ها در عرصه تئاتر در این مدرسه برگزار کنیم. البته در حال حاضر تعداد ثبت‌نام کنندگان در این دو کلاس به حد نصاب نرسیده است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره راه‌اندازی مدارس تئاتر فرهنگسراهای مختلف شهر تهران گفت: پیش از این مدرسه تئاتر فرهنگسرای مترو با حضور حمید پورآذری، یاسر خاسب و علی‌اصغر دشتی آغاز به کار کرد و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیش تر هم مدارس تئاتر در فرهنگسراهای بهمن و فردوس هم راه‌اندازی شده بود  .

کد مطلب 1138604

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