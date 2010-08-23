جایگاههای CNG استان مرکزی به 45 جایگاه افزایش یافت

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه دو جایگاه جدید یکی دولتی و دیگری را بخش خصوصی در اراک راه اندازی کرده است، گفت: این جایگاه با ظرفیت کمپرسور یک هزار و 200 متر مکعب در ساعت قابلیت تزریق روزانه 28 هزار متر مکعب گاز را به یک هزار و 700 خودرو دارد.

صادقیان با بیان اینکه استان مرکزی در شاهراه حمل و نقل زمینی کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: بیش از 50 درصد خدمات جایگاههای استان به خودورهای عبوری از سراسر کشور است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این جایگاه سوخت پاک، روزانه در مصرف 28 هزار لیتر بنزین صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

صادقیان خاطر نشان کرد: با پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری تعداد جایگاه های عرضه سوخت گاز CNG، به 73 جایگاه افزایش خواهد یافت.

