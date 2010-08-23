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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

جایگاههای CNG استان مرکزی به 45 جایگاه افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی گفت: با راه اندازی دو جایگاه جدید در هفته اخیر جایگاههای CNG استان مرکزی به 45 جایگاه افزایش یافت که می توانند به طور میانگین روزانه به بیش از یک میلیون خودور سوخت رسانی کنند.

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه دو جایگاه جدید یکی دولتی و دیگری را بخش خصوصی در اراک راه اندازی کرده است، گفت: این جایگاه با ظرفیت کمپرسور یک هزار و 200 متر مکعب در ساعت قابلیت تزریق روزانه 28 هزار متر مکعب گاز را به یک هزار و 700 خودرو دارد.

صادقیان با بیان اینکه استان مرکزی در شاهراه حمل و نقل زمینی کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: بیش از 50 درصد خدمات جایگاههای استان به خودورهای عبوری از سراسر کشور است.
 
وی اضافه کرد: با بهره برداری از این جایگاه سوخت پاک، روزانه در مصرف 28 هزار لیتر بنزین صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.
 
صادقیان خاطر نشان کرد: با پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری تعداد جایگاه های عرضه سوخت گاز CNG، به 73 جایگاه افزایش خواهد یافت.
 
کد مطلب 1138605

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