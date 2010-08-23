دانشگاه نوشیروانی در تکواندوی حاشیه خزر سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، علی یعقوبی صبح دوشنبه در جلسه شورای ورزش دانشگاه با بیان اینکه ورزش تکواندو دانشگاه باید تقویت شود، بیان کرد: امیدواریم تکواندو کاران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بتوانند در مسابقات برون مرزی حضور فعال داشته باشند.



وی یادآورشد: خوشبختانه تیم تکواندو پسران این دانشگاه همچنین در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر سراسر کشور که در دانشگاه مازندران برگزار شده بود؛ در سکوی سوم قرار گرفت که موجب کسب افتخار شده است.

وی با اشاره به اینکه "اشکان میرحسینی" دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه نوشیروانی بابل مشعلدار مراسم افتتاح دهمین المپیاد ورزش دانشجویی در دانشگاه مازندران بوده است، ادامه داد: این دانشگاه با داشتن پنج سهمیه المپیاد توانست دو مدال برنز را در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر بدست آورد.

وی اظهارداشت: اشکان میرحسینی در وزن 68- کیلوگرم در بازی اول با حریفی از کردستان با نتیجه شش بریک و در بازی دوم در مقابل حریفی از دانشگاه مازندران با نتیجه 18 بر 12 برحریف خود پیروز شد.

به گفته وی، میرحسینی در بازی نیمه نهایی مغلوب حریف قدرتمند خود هادی خمسه از دانشگاه تهران شد که عضو تیم ملی دانشجویان در مسابقات جهانی 2010 اسپانیا بود و توانست مقام سوم را با کسب مدال برنز بدست آورد.

یعقوبی خاطرشنان کرد: محمد نیلیان در وزن 63- کیلوگرم نیز به عنوان دیگر دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل بعد از دو پیروزی در بازی نیمه نهایی در مقابل داود عبدالرضایی از دانشگاه پیام نور اصفهان شکست را پذیرفت و به مقام سوم دست یافت.

وی ادامه داد: تیم تکواندو دانشگاه نوشیروانی بابل در مسابقات تیمی این دوره از المپیاد ورزشی مقام ششم را در میان 84 دانشگاه کشور بدست آورد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی بابل در ادامه یادآور شد: همچنین عاطفه ایرانلو دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور در سمنان در وزن 62 کیلوگرم 11 بر یک حریف خود "مژگان اسدی" از دانشگاه تهران را شکست داد و در سکوی سوم جای گرفت.