به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب گفت: قطعاً برای تقویت پیوند بین سه عنصر اصلی حوزه نشر برنامه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: از همین رو اگر دعوا و کدورتی میان چند ناشر معدود با برخی از مؤلفان رخ می‌دهد نباید به همه ناشران و مؤلفان تعمیم داده شود و مقرراتی وضع نماییم که راه را بر گسترش فعالیت ناشران ناهموار کنیم.

درّی افزود:‌ یکی از اقداماتی که صورت گرفته همین ابلاغیه لغو ارائه قرارداد بین ناشر و مؤلف است.

وی که در جمع شورای مدیران معاونت امور فرهنگی سخن می‌گفت، یادآور شد: راهبرد ما در تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه چاپ و نشر در سراسر کشور بر اساس قرابت و نزدیکی آنان به سیاستهای کلان فرهنگی نظام و قوانین و مقررات چاپ و انتشار کتاب است و از همه مدیران مجموعه معاونت فرهنگی انتظار می‌رود که ارائه هرگونه تسهیلات حمایتی به اتحادیه‌ها و انجمن‌ها را متناسب با این راهبرد تنظیم نمایند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزود: پیش از اینکه مسؤولیت معاونت امور فرهنگی را بپذیرم به‌ عنوان یک کارشناس حوزه کتاب با سابقه بیش از 25 سال انس و همزیستی با کتاب و کتابخوانی نسبت به بیهوده بودن ارائه قرارداد بین ناشر و مؤلف برای صدور مجوز کتاب تردیدی نداشتم از همین رو از جمله کارهایی که صورت گرفت لغو همین اقدام بود.

دری گفت: البته پس از این اقدام که مورد استقبال قاطبه ناشران قرار گرفت برخی از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها موضوع را مصادره به مطلوب کردند و این اقدام را نتیجه تلاشها و نشستهای خود با معاونت دانستند که این موضوع صحت ندارد چون این تصمیم پیش از این جلسات اخذ شده بود اما برای اینکه نظرات کارشناسی نیز دریافت شود فرصتی داده شد تا ناشران با اداره کتاب جلساتی در این زمینه برقرار کنند و به جمع‌بندی برسند.

وی همچنین درباره بحث ممیزی گفت: به همکارانم در اداره‌کل امور کتاب گفتم که از روزمرگی و بی‌دقتی در بررسی کتاب‌ باید خودداری کنند و کتاب را در چارچوب قانون بررسی کنند نه علائق و سلایق شخصی.

معاون امور فرهنگی اضافه کرد: صرفاً به‌خاطر یک کلمه نباید از انتشار یک کتاب 700 ـ 800 صفحه‌ای جلوگیری کنند به‌ ویژه که در کتب کلاسیک سخت‌گیری اصلاً جایز نیست.

درّی افزود: معتقدیم باید تلاش جدی کنیم و تمهیداتی فراهم کنیم تا میدان برای بروز استعدادها در عرصه انتشار کتاب فراهم آید و اساساً ممیزی را به خاطر تمییز دادن سره از ناسره می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم گفتار لغو و بیهوده جایگزین آثار جدی و حرف جدی شود.