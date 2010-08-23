بهزاد اژدری رئیس انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: فراخوان برگزاری نمایشگاهی از آثار اعضا پنج‌شنبه، چهارم شهریور در مجله تندیس منتشر می‌شود تا کسانی که تمایل دارند، بتوانند آثار خود را شرکت دهند.

وی در مورد جزئیات این نمایشگاه عنوان کرد: چون نمایشگاه مخصوص اعضا است کسانی می‌توانند حضور داشته باشند که عضو باشند و با این کار سیستم مشارکت در انجمن تقویت شود. بدیهی است هنرمندانی که هنوز به عضویت انجمن در نیامده‌اند می‌توانند در این فرصت اقدام به ثبت نام در انجمن کنند.

اژدری افزود: دوسالانه سفال سال گذشته در سمنان برگزار شد و امکان نمایش آثار در تهران بوجود نیامده بود، از کسانی که کارهایشان به دوسالانه راه یافته بود خواسته‌ایم، در صورت تمایل کارهایشان را بدون داوری شرکت دهند.

وی همچنین عنوان کرد که آثار این نمایشگاه در نیمه مهرماه در بخشهای مختلفی همچون اینستالیشن، نقش برجسته، حجم، مجسمه و کاربردی با موضوع آزاد در موزه امام علی (ع) به نمایش گذاشته می‌شود.

