غفلت از انتقال دفاتر صنایع استان مرکزی از تهران

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پس از طرح موضوع انتقال دفاتر برخی شرکتهای بزرگ دولتی به استانها مسئولان استان اعم از دولتی و مجلسیها اعلام آمادگی کرده و استان را مستعد انتقال دانستند.

مردم استان مرکزی به یاد دارند دیرزمانی را که اراک یکی از گزینه های انتقال پایتخت بود امری که هرگز اجرایی نشد و حتی نظر مسئولان را به استانهای دیگر معطوف کرد با این حال استان مرکزی استانی در قلب کشور است با توانمندیهای بالا در حوزه حمل و نقل و ارتباطات.

استان مرکزی در مسیر جنوب، شرق و غرب کشور قرار دارد، استانی با کمتر از یک و نیم میلیون جمعیت و دارای استعدادهای صنعتی، کشاورزی و خدمات که دارای فرودگاه نیز هست.

استان مرکزی دومین استان دارای صنایع مادر

استان مرکزی دومین استان کشور در داشتن بیشترین تعداد واحدهای صنعتی بزرگ و مادر است. کمتر از 20 درصد صنایع استان بزرگ و سازه ای هستند که از جمله می توان به ماشین سازی، آلومینیم سازی، آذرآب و هپکو اشاره کرد.

اکنون بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارند و صادرات سالانه صنعت استان به بیش از 700 میلیون دلار می رسد.

قصه ناتمام انتقال دفاتر صنایع بزرگ استان از تهران به اراک

با وجود استعداد و توانمندی های استان در زمینه حمل و نقل، ارتباطات و نیروی انسانی، صنایع روی خوشی به این مصوبه نشان ندادند و موضوع انتقال را تا رسیدن به مرحله خصوصی سازی کشاندند و پس از خصوصی سازی هم اختیار آنان از دست دولت خارج شد.

انتقال دفاتر صنایع بزرگ استان به اراک مصوبه سفر دولت به استان بود که مورد تاکید زیاد رئیس جمهور نیز قرار داشت با این حال کمتر از 10 واحد صنعتی استان در مرکز استان دفتر دایر کردند و حساب های مالی و جریان اقتصادی این واحدها در پایتخت انجام می گیرد و صنایع از آوردن حساب های خود به استان امتناع می کنند.

استان محروم از سود جریان مالی چندین میلیاردی

اطلاع درستی از حساب مالی و به تبع آن جریان مالی شرکتهای بزرگ اراک وجود ندارد اما در یک حساب سرانگشتی می توان گفت استان محروم از سود چندین میلیارد تومانی است که هر روز در تهران حاصل می شود و تنها تبعات منفی اجتماعی و آلودگی هوای آن نصیب مردم استان می شود.

تعیین درآمد 300 میلیارد تومانی استان از سوی دولت که با افزایش نسبت به سال گذشته روبرو بوده است نشان از توان استان در تامین هزینه هاست و از سویی نشان از فعالیت اقتصادی بالا در استان است.

قصه جدید انتقال شرکتهای بزرگ دولتی به استان

با طرح دیدگاههای جدید دولت برای انتقال شرکتهای بزرگ به استانها و تلاش مسئولان استانها، مسئولان استان مرکزی نیز به تکاپو افتادند تا ضمن معرفی توانمندی های استان، وزراتخانه و شرکتهای مرتبط با توانایی های استان را وارد استان کنند.

با وجود این تلاش ها و اعلام آمادگی ها هنوز پاسخی از پایتخت به استان نرسیده است.

استاندار استان مرکزی با اشاره به وضعیت مطلوب استان جهت این نقل و انتقالات گفت: استان مرکزی باتوجه به مرکزیت توزیع انرژی، شرایط جغرافیایی منطقه، نبود گسل در منطقه، وجود حمل و نقل ترکیبی، تولید انرژی و انتقال خطوط، امکان تردد در جاده ها و بزرگراه های استان از جمله استانهایی است که شرایط مناسبی جهت استقرار شرکتها در خود دارد.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: حدود یک سال و نیم پیش از طریق مکاتبه با رئیس دولت و معاون وی، پیشنهاد انتقال وزارتخانه ها و شرکتهای بزرگ به استان ارائه داده شد.

شعبانی فرد تصریح کرد: استان مرکزی در شرایط بسیار خوبی به سر می برد و تقریبا تمامی استانها با این استان در ارتباط هستند.

وی افزود: من خودم پیشنهاد دهنده این طرح بوده ام و به طور جد از این موضوع حمایت خواهیم کرد.

انتقال، مناسب با توان استان خواهد بود

فرماندار اراک نیز گفت: استان مرکزی به دلیل نزدیکی به پایتخت و دارا بودن جاده های استاندارد اتوبان، ریل راه آهن، فرودگاه و موقعیت استراتژیک بهترین نقطه برای انتقال است.

آصفری گفت: رایزنیهایی در این مورد در حال انجام است که امید داریم با توجه به اینکه استان جایگاه مناسبی دارد، وزارتخانه هایی چون صنایع و معادن، راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی و شرکتهای بزرگ نیز به این استان انتقال یابند.

وی در ادامه افزود: استان آمادگی لازم را دارد و تمامی زیرساختهای لازم را در اختیار مسئولان قرار خواهد داد.

فرماندار اراک افزود: در استان مرکزی هیچ مانعی جهت انتقال این مراکز وجود ندارد و از این موضوع استقبال می کنیم.

وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت به اراک انتقال داده شود

با وجود بی توجهی صنایع استان به اراک و زادگاه خود، استان می تواند بخشی از تولیت امور کشوری را به عهده بگیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: طی دو نامه به رئیس دولت دهم خواستار انتقال وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت بوده ایم زیرا در گذشته نفت و صنایع جزو سهمیه استان مرکزی بوده است.

لطفی با اشاره به اینکه، تلاش می کنیم با برگزار جلساتی با مسئولان کشوری ذیربط برگزار کنیم، گفت: اراک از نظر نیروهای متعهد و متخصص و مکان کاملا مستعد میزبانی این نقل و انتقالات است.

وی با اشاره به رایزنی های انجام شده در مورد انتقال شرکت پست گفت: این سازمان یکی از معاونت های مخابرات است و به دلیل اینکه مدیرش، بومی استان است، برخی مسئولان در حال رایزنی هستند ولی این انتقال در اختیار ایشان نیست و در اختیار هیئت دولت است.

لطفی افزود: شرایط انتقال از سوی دولت پیش بینی شده و براساس آن شرایط، انتقالات صورت می گیرد.