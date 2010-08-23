تمدید طرح سنجش سلامت نوآموزان تا پایان مهرماه

سوسن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون بیش از نیمی از نوآموزان پایه اول ابتدایی در طرح سنجش سلامت قرار گرفته اند، گفت: پایگاههای طرح سنجش سلامت تا پایان شهریور ماه در همه استانها دایر هستند.

طرح سنجش سلامت امسال با همکاری وزارت آموزش و پرورش و بهداشت در 728 پایگاه سنجش در کشور دنبال شده است.

این طرح شامل دو مرحله است که مرحله اول آن شامل ارزیابی بینایی، دید رنگ، ارزیابی شنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، وزرن و قد، غربالگری اختلالات دهان و دندان، رفتاری، معاینات پزشک عمومی و... است و مرحله بالینی و تخصصی در صورت ضرورت برای بررسی دقیق تر به پزشک متخصص یا سایر نیروهای تخصصی برای انجام معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و...پیش بینی شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: اما پیش بینی شده که چند پایگاه در هر استان تا پایان آبان ماه برای دانش آموزانی که در این طرح شرکت نکردند، فعالیت کنند.

کشاورز افزود: نوآموزانی که در مرحله عمومی طرح سنجش سلامت، برای آنها اختلالی پیش بینی شده است، باید هرچه سریعتر به مراکز تخصصی معرفی شده مراجعه کنند تا مشکلشان برطرف و وضعیت تحصیلی شان مشخص شود.

نوآموزانی که نیاز به ارزیابی تخصصی نداشته باشند پس از دریافت شناسنامه سلامت به دبستانهای عادی برای ثبت نام معرفی می شوند.