هیچ کوتاهی در حق برادران صمیمی نشده بود

سید مصطفی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: محمود صمیمی ملی پوش پرتاب دیسک ایران مدتی پیش درخواست تمرین با مربی دیگری را داشت که در نشستی که ابتدای هفته گذشته با وی داشتیم در این مورد به توافقاتی رسیدیم.

وی افزود: محمود از برادرش عباس صمیمی جدا شد و از این به بعد با داریوش صمیمی یکی از مربیان خوب این رشته در شلمزار(چهارمحال بختیاری) تمرین خواهد کرد. محمد نیز از این پس با خود عباس صمیمی در اصفهان ادامه کار می‌دهد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: هر چند با این مربی برای همکاری با محمود صمیمی قرارداد بسته‌ایم اما معتقدیم که باید حرمت‌ها نگه داشته شود. به همین دلیل شرط خود را برای شروع به کار این مربی و شاگردش منوط به دریافت اجازه از عباس صمیمی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: عباس صمیمی با علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص مشکلات بوجود آمده مذاکره کرده است. من نیز پوشه مربوط به اعزام‌های برون مرزی این مربی و شاگردانش را از خسروشیری کارمند فدراسیون دریافت کرده و شخصا مراحل کار را بررسی کردم.

کریمی تصریح کرد: مو به مو تمام مراحل قانونی سفر و مجوز برون مرزی اردوها ومسابقات بررسی شد و به این نتیجه رسیدم که کارمند فدراسیون در حق این مربی و شاگردانش کوتاهی نکرده است.

وی در پایان به عملکرد مثبت تنها نماینده دوومیدانی ایران در بازیهای المپیک نوجوانان سنگاپور اشاره کرد و گفت: وظیفه دوست با رکورد دو متر و 7 سانت در مسابقه ای که در سطح المپیک این رده سنی بود عملکرد خوبی داشت. مطمئمنا حضور وی در چنین میدان بزرگی تاثیرات روانی خوبی دارد و آینده این ورزشکار را روشن خواهد کرد.