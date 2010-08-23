یک دلیل برای خروج نخبگان از کشور / رفتن سهراب ‌پور من را متعجب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شریف افزود: تا زمانی که توازنی میان تربیت نیروی انسانی و موسسات پژوهشی وجود نداشته باشد تعدادی از نخبگان جذب خارج خواهند شد.
حداد عادل اظهار داشت: سهرابپور بی هیاهو و بدون حاشیه و با عشق و علاقه به مدیریت دانشگاه پرداخته است و در درگیر نشدن این دانشگاه در بحرانها و تلاطمهای سنگین بسیار موفق بوده و توانسته است با متانت شخصی خود دانشگاه را به خوبی اداره کند به همین خاطر امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دانشگاه شریف در کشور احساس میشود.
وی گفت: مطمئنا همه ما از تغییر دکتر سهرابپور یکه خوردیم اما این تغییرات باید روزی اتفاق میافتاد و این مسئله در دانشگاه یک امر طبیعی است.
وی گفت: امروز کشور احتیاج دارد که دانشگاه شریف به عنوان یک الگو سایر دانشگاهها را نیز با همین استانداردها هدایت کند و سطح علم را در کشور ارتقا دهد که با حفظ این دانشگاه روز به روز به برکت جاذبه میان دانشجویان با استعداد افزوده می شود.
روستا آزاد طی حکمی از سوی وزیر علوم جایگزین سهراب پور در راس دانشگاه صنعتی شریف شد.
به گزارش مهر، دکتر محمدعلی مجتهدی، پروفسور فضلاله رضا، دکتر محمدرضا امین، دکتر سیدحسین نصر، دکتر مهدی ضرغامی، دکتر علیرضا مهران، دکتر حسینعلی انواری، دکتر علیمحمد رنجبر، دکتر عباس انواری، دکتر علیاکبر صالحی، دکتر عباس انواری، دکتر علیاکبر صالحی، دکتر سیدمحمد اعتمادی، دکتر خطیبالاسلام صدرنژاد و دکتر سعید سهراب پور روسای دانشگاه صنعتی شریف از ابتدای تاسیس بوده اند.
نظر شما