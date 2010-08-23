پوشش دفاعی ایران بر دریای خزر کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید شناور جدید و تند رو و راکت انداز سراج یک و نسل جدید شناور موشک انداز ذوالفقار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که بسیاری از صنایع دفاعی دریایی ایران برای خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان طراحی می شود آیا برای دریاس خزر نیزبرنامه یا اقدامات خاصی انجام شده، اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر تاکید بر غیر نظامی کردن این دریاست ، ولی برخی از قدرت های فرامنطقه ای بر نظامی کردن این دریا دستورات و برنامه هایی دارند.

وی افزود: ما پیش بینی های دفاعی لازم را در دریای خزر داشته ایم و حضور نیروی دریایی در این منطقه نیز برای تامین امنیت کشور پوشش کاملی را بوجود آوردند اما این اقدام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری های مشترک با سایر کشورهای منطقه بوده است.

وحیدی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه چنانچه دشمنان ایران اقدام به تحرکات نظامی بر علیه کشورمان نمایند پاسخ ما فراتر از مرزهای ایران خواهد بود، گفت: ما به هیچ کشوری تهاجم نخواهیم کرد و به سمت تمامی کشورهای دنیا دست دوستی دراز می کنیم ، ولی هر کشوری که بخواهد با آتش بازی کند و دست به اقدام غیر معقولی در قبال ایران بزند عکس العمل ایران و پاسخش بسیار گسترده و سخت خواهد بود.