به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در جریان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس،‌ بازیکنان برتر این تیم در بازی مقابل راه آهن معرفی شدند. امیرحسین فشنگچی، هادی نوروزی و محمد نوری سه بازیکنی بودند که حبیب کاشانی با مشورت تعدادی از کارشناسان انتخاب و آنها را معرفی کرد.

این سه بازیکن پاداش خود را از محمود خوردبین دریافت می‌کنند. نوری زننده دو گل، فشنگچی زننده یک گل و نوروزی علاوه بر تاثیر مستقیم روی 2 گل در مجموع یکی از بهترین نفرات تیم در این بازی بود.

پس از انتخاب این 3 بازیکن در نهایت محمد نوری به عنوان برترین بازیکن معرفی شد. مسئولان باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل پس از هر پیروزی بازیکنان برتر را معرفی کرده و به آنها پاداش می‌دهند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر امروز دوشنبه از ساعت 21:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف شاهین بوشهر می رود.