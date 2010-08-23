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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

نوری بهترین بازیکن پرسپولیس در دیدار با راه‌آهن شد

نوری بهترین بازیکن پرسپولیس در دیدار با راه‌آهن شد

بازیکن برتر تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل راه آهن شهرری معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در جریان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس،‌ بازیکنان برتر این تیم در بازی  مقابل راه آهن معرفی شدند. امیرحسین فشنگچی، هادی نوروزی و محمد نوری سه بازیکنی بودند که حبیب کاشانی با مشورت تعدادی از کارشناسان انتخاب و آنها را معرفی کرد.

این سه بازیکن پاداش خود را از محمود خوردبین دریافت می‌کنند. نوری زننده دو گل، فشنگچی زننده یک گل و نوروزی علاوه بر تاثیر مستقیم روی 2 گل در مجموع یکی از بهترین نفرات تیم در این بازی بود.

پس از انتخاب این 3 بازیکن در نهایت محمد نوری به عنوان برترین بازیکن معرفی شد. مسئولان باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل پس از هر پیروزی بازیکنان برتر را معرفی کرده و به آنها پاداش می‌دهند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر امروز دوشنبه از ساعت 21:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف شاهین بوشهر می رود.

کد مطلب 1138623

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