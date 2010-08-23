دانشگاه پیام نور به 18 مرکز و واحدهای دانشگاهی گسترش یافت

محمد دوستار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور گیلان از 13 به 32 هزار نفر افزایش یافته است، افزود: افزایش فضای آموزشی و تحت تملک زمین و ساختمانهای بلا استفاده به دانشگاه پیام نور و گسترش رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از دیگراقدامات مهم این دانشگاه در دولت نهم است.

وی همچنین به اهتمام دانشگاه پیام نور نسبت به فعالیتهای فرهنگی اشاره داشت و اظهارداشت: طرح جامع "سفیران بصیرت " که از جمله طرحهای جامع و موثر فرهنگی است از سوی دانشگاه پیام نور گیلان تدوین و با حمایت مسئولان استان به مرحله اجرا خواهد درآمد تا 32 هزار دانشجو شاغل به تحصیل این دانشگاه به عنوان "سفیران بصیرت" و الگوهای رفتار مذهبی و اسلامی در استان عمل کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای توسعه هر جوامعی بحث نیروی انسانی توسعه یافته است و توسعه همه جانبه زمانی تحقق می یابد که نیروی انسانی فرهیخته، کارآمد و تحصیلکرده در سطح جامعه فراهم آید.

اردوهای جهادی یک فعالیت عملی برای بالا بردن سطح مدیریت دانشجویان است

وی همچنین ضمن اشاره به مقوله اردوهای جهادی گفت: اردوهای جهادی یک صحنه و فعالیت عملی برای بالا بردن سطح مدیریت دانشجویانی است که در آینده باید چرخه های مدیریتی کشور را عهده دار شوند.

دوستار افزود: روحیه جهادی، روحیه ای بر آمده از متن دین است وتلاش بر این است که هر کس در هر جا با هر امکاناتی سعی کند، اهداف مقدسی را پیگیری کند.

وی اظهارداشت: از این رو سعی در بسط و گسترش فرهنگ جهادی می تواند یکی از مهمترین ابعاد اردوهای جهادی باشد و باید تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرستان، استان و حتی کشور الگو بگیرند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان گفت: اگر همه همچون دانشجویان بخشی از وقت خود را برای رفع مشکلات دیگران کنند، آنگاه خواهیم دید که چگونه سرعت رفع مشکلات کشور افزایش می یابد.

وی همچنین درباره اهمیت طرح و تاثیر آن بر دانشجویان نیز گفت: تجلی وزنده کردن شور برخاسته از فضای سالهای نخستین انقلاب و باور " ما می توانیم " از اهداف مهم اردوهای جهادی است.

دوستار خاطرنشان کرد: محیط اردهای جهادی بستر و خواستگاه مساعدی برای تمرین ترک تعلق است لیکن از این بستر تنها کسانی می توانند استفاده کنند که آن را شناخته و به اهمیت آن پی برده باشند.

وی گفت: تابستان امسال 11 مرکز و واحد دانشگاه پیام نورگیلان در قالب "اردوهای جهادی هجرت " درمناطق محروم شرق وغرب گیلان برای خدمات دهی درعرصه های عمرانی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی مشارکت داشتند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان یاد آورشد: ساخت مسجد و پروژه آبرسانی روستای لیفکوی شهرستان شفت، ساخت کتابخانه، ترمیم و بازسازی راههای روستایی، اهدای بسته های فرهنگی، ویزیت پزشکی اهالی روستاهای محروم واجرای برنامه های فرهنگی وآموزشی، برگزاری کلاسهای آموزشی کمک درسی در مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان، برگزاری کلاسهای احکام و مشاوره درمانی از سوی تیم مجرب ازجمله برنامه های دردست اجرای بسیج دانشجویی پیام نورگیلان درعرصه خدمات رسانی به مناطق محروم گیلان است.