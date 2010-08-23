دیر به شهرت رسید اما محبوب ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دوره فعالیت مهین شهابی به دو بخش تقسیم می‌شود، او که مانند بسیاری از بازیگران همنسلش از تئاتر به سینما و تلویزیون آمد، در دهه 60 و بیشتر به واسطه بازی در مجموعه‌های پربیننده تلویزیونی به شهرت رسید. در میانسالی و در حالی که سابقه بازی در فیلمی متفاوت مانند "گاو" را در کارنامه داشت او ستاره مجموعه‌های ملودرام تلویزیون بود.

شهابی در دهه 60 و در مجموعه "آئینه" اغلب در نقش مادرشوهری بدجنس ظاهر می‌شد، خصوصیات ظاهری‌اش او را مناسب نقش زنانی مرفه و نازپرورده می‌کرد، در سینما و تلویزیون بارها در این قالب ظاهر شده بود و در دهه 60 که رفاه و تجمل از مظاهر منفی به حساب می‌آمد بیشتر نقش‌های شهابی از این دست بودند.

اما او با همین نقش‌ها به چهره‌ای محبوب تبدیل شد و محبوبیتش را تا اواخر عمر و در حالی که سالها از بازیگری دور بود حفظ کرد، حضورش در سالهای آخرعمر مقابل دوربین نشان می‌داد که همچنان توان بازیگری‌اش را حفظ کرده و می‌تواند در نقش‌های کوتاه و مکمل موفق باشد.

بازی در مجموعه "وضعیت سفید" آخرین تجربه بازیگری شهابی بود، شهابی سال 1315 در خانواده‌ای ارتشی چشم به جهان گشود. بعد از بازی در چند نمایشنامه استخدام رسمی وزارت فرهنگ و هنر آن زمان شد، سال 1339 در فیلم سینمایی "ماجرای جنگل" برای نخستین‌بار مقابل دوربین سینما رفت و سالها به عنوان بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر فعالیت کرد. در کارنامه حرفه‌ای شهابی گویندگی رادیو هم دیده می‌شود.

مهین شهابی بازی در فیلمهای سینمایی "شیلات"، "مزدوران"، "مأموریت"، "پنجره"، "روز دیدار"، "شهر لاجوردی"، "بگذار زندگی کنم" و "گل مریم" و مجموعه‌های "آئینه"، "بازم مدرسه‌ام دیر شد"، "پای پیاده" و... را در کارنامه داشت.