روستایی که در نقشه نیست؛ محرومیت پنهان در طبیعت مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، روستای دور افتاده، محروم، کوهستانی اما خوش آب و هوای اِرا در انتهای بخش جنوبی شهرستان ساری و آخرین روستای متصل به استان سمنان واقع شده است.

این روستای دور افتاده که در دامان خود عالمان، بزرگان و مشاهیری را تحویل جامعه اسلامی داده است از کمترین امکانات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حتی ورزشی نیز بهره مند نیست.

به دنبال شنیدن مشکلات مردم روستای دورافتاده ارا هیئتی به دستور استاندار مازندران متشکل از مدیرکل ارزیابی عملکرد، معاون مدیرکل روستایی و رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران به همراه خبرنگاران خبرگزاریها از روستای ارا و محل دفن زباله آن بازدید کردند.

در این بازدید بخشدار، دهیار، رئیس شورای محل و تعدادی از روستاییان ارایی، خبرنگاران و هیئت اعزامی از سوی استاندار را همراهی می کردند، مشکلاتی را بیان کردند که دور از ذهن بود چرا که کوچک ترین امکانات بهداشتی و درمانی که حداقل خواسته هر ایرانی بوده برای مردمان این منطقه ایجاد نشده است.

نبود آب آشامیدنی و کشاورزی مشکل ارایی ها

ارا که در دهستان پشتکوه بخش چهار دانگه شهرستان ساری قرار دارد به همراه روستاهایی نظیر تلمادره، ولویه و چند روستای بکر طبیعی از محرومیت وصف ناپذیری رنج می برند.



روستای ارا روستایی با پتانسیل بالا در همه زمینه هاست و شخصیتهای بزرگی را در دامان خویش تربیت کرده که آوازه آنها شهره عام و خاص است.

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از جمله آن می توان به 30 روحانی بزرگ که دارای شغل و مسئولیتهای مختلفی هستند و در حال حاضر در زمینه های مختلف از جمله مدرس حوزه علمیه قم ، امام جمعه استان، دادستان انقلاب، قاضی دادگاه، کاردار و سفیر در کشورهای آفریقایی و نماینده ولی فقیه مشغول فعالیت هستند، اشاره کرد.



قدیری بخشدار چهاردانگه ساری با اشاره به اینکه مردم دهستان پشتکوه در مشقت بسیاری قرار دارند، اظهار داشت: برق، تلفن ثابت و همراه و نبود شبکه تلویزیونی مناسب بخشی از مشکلات مردم منطقه خصوصا ارایی هاست.



وی با بیان اینکه نبود آب آشامیدنی سالم و آب کشاورزی مناسب دو مشکل اساسی منطقه است، خاطر نشان کرد: اکثر جوانان منطقه به واسطه نبود شغل مناسب در استان همجوار سمنان مشغول گذران زندگی هستند.

بخشدار چهاردانگه ساری احداث کارخانه سیمان، پالایشگاه و مجتمعهای آبرسانی را از جمله طرحهای در دست اجرای منطقه دانست و گفت: با اجرا و بهره برداری این طرحها مشکل اشتغال منطقه و شهرستان تا حدود زیادی رفع خواهد شد.



انباشت زباله های عفونی در روستای ارا

عظیمی، دهیار ولویه نیز بزرگترین مشکل منطقه را دفن زباله شهرستان ساری در منطقه ارا دانست و اظهار داشت: متاسفانه به واسطه اینکه روزانه 250 تا 300 تن زباله شهرستان ساری در این محل دپو می شود، بروز بیماریهای عفونی در میان مردم این منطقه رایج شده است.



وی با اشاره به اینکه دفن زباله در منطقه اراء بهداشتی نیست، گفت: شهرداری ساری باید نسبت به پاشیدن آهک در منطقه اقدام کند تا بوی زباله مردم منطقه را بیش از این آزار ندهد.



وی با بیان اینکه مسئولین متعددی قول آسفالت کردن راه روستایی را داده اند، افزود: پس از چهار سال همچنان جاده این روستا خاکی بوده و این امر سبب تلف شدن بسیاری از احشام و ایجاد مشکلاتی برای زندگی مردمان منطقه شده است.

یک ارایی دیگر با انتقاد از عملکرد شهرداری در دپوی نامناسب زباله خاطرنشان کرد: برغم اینکه زباله باید در دفن شود اما در حال حاضر زباله در این منطقه به کوهی مبدل شده که خطرات جبران ناپذیری را متوجه مردم منطقه کرده است.



وی افزود: زباله های عفونی، بیمارستانی سبب بروز بحرانهای زیست محیطی و انسانی در منطقه می شود.



ارا در نقشه مازندران هم نیست

جوان ارایی نیز با انتقاد از اینکه برخی رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به دپوی زباله شهرداری در ارا سبب شدند که مردم این منطقه را به محل دفن زباله بشناسند، افزود: متاسفانه روستای اراء در نقشه مازندران نیز گنجانده نشده است.



وی با اشاره به وجود معادن فلورین متعدد در بخش پشتکوه اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های عمرانی استان و شهرستان از طریق این معادن تامین می شود اما هیچگاه درآمد آن در جهت ایجاد رفاه برای مردمان منطقه هزینه نشده است.

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وی با بیان اینکه زمینهای کشاورزی منطقه به واسطه شیرآبه های زباله تخریب می شوند، گفت: زباله کوه و منابع طبیعی منطقه را از بین برده در حالیکه شبکه بهداشت و درمان همچنان مجوز دفن زباله را به شهرداری می دهد.



کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در ارا

یک پیرمرد ارایی حاضر در جلسه نیز با گلایه از مسئولین قبلی به واسطه دادن وعده ها و عدم تحقق قولهای آنان افزود: تنها منبع کسب درآمد و تامین مایحتاج مردم منطقه، شرکت تعاونی روستا بوده که چند سالی است که تعطیل شده است که مسئولان باید نسبت به فعالیت آن نظارت داشته باشند.



یکی دیگر از روستاییان با انتقاد از نبود خدمات کافی در تنها خانه بهداشت موجود در این روستا اظهار داشت: متاسفانه پزشک روستا تنها هفته ای چند بار به مرکز بهداشت می آید و داروهایی که برای اهالی روستا تجویز می کند در این خانه بهداشت وجود ندارد بنابراین مردم برای تامین داروی خود باید به ساری یا سمنان مراجعه کنند.



مهدوی از مسئولان خواست درد دل های مردم را رفع کنند و تنها به بازدیدها اکتفا نکنند.



سهم پایین برخورداری از عمران روستایی در اراء

یکی از اعضای شورای روستای ارا نیز با اشاره به اینکه خواسته مردم اراء از مسئولان استانی این است که دیگر زباله ای در منطقه دپو یا دفن نشود، افزود: در سالهای گذشته نه تنها هیچ اقدام عمرانی برای مردم منطقه صورت نگرفته بلکه اکنون ارا به محل دفن زباله تبدیل شده که این وضعیت بسیار نامطلوب است.



وی با بیان اینکه مدیران کمیته امداد استان قول داده بودند که برای افراد تحت پوشش منطقه مسکن بسازد، اظهار داشت: با گذشت چند سال از این وعده هیچ اتفاقی عملی انجام نشده است.



این مسئول افزود: تاکنون اقدامی برای توسعه و عمران روستایی منطقه از سوی مسئولان مختلف صورت نگرفته است.



مسئولان حاضر در این بازدید به مردم قول دادند تا مشکلات آنان را به اطلاع استاندار و مسئولین مرتبط برسانند تا هرچه زودتر برای حل این مشکلات اقدام شود.