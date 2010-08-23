تشکیل کارگروه مشترک کلید حل اختلافات دولت و مجلس است

حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست مشترک دولت و مجلس که یکشنبه شب برگزار شد، اظهار داشت: چندین موضوع در جلسه دولت و مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که این مباحث در کمیسیونهای تخصصی مطرح شد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده عنوان کرد: از جمله موضوعاتی که شب گذشته در نشست مشترک دولت و مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت موضوع هدفمند کردن یارانه ها بود که مصباحی مقدم (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) توضیحاتی در این رابطه ارائه داد و همچنین فولادگر(رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی) مباحثی را در مورد اصل 44 مطرح کرد که بعد از آن حسینی (وزیر اقتصاد و دارایی) نیز توضیحاتی را در مورد اقدامات دولت پیرامون موضاعات مذکور ارائه کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین در این جلسه ایوترابی فرد(نایب رئیس مجلس)در مورد روند بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس مباحثی را مطرح کرد که از طرف دولت هم عزیزی (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) در این رابطه مباحثی را عنوان کرد.

وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه رجایی (رئیس کمیسیون کشاورزی) مباحثی را مطرح کرد که از طرف دولت هم خلیلیان (وزیرجهاد کشاورزی) توضیحاتی را ارائه نمود.

میرتاج الدینی بیان داشت: در ادامه هم حداد عادل(رئیس کمیسیون فرهنگی) مباحثی را در خصوص رویکرد فرهنگی دولت ارائه کردند که از طرف دولت هم حسینی (وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی) موضاعاتی را عنوان کرد.

وی افزود: در این جلسه همچنین نکونام (رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی) مباحث نظارتی را مطرح کرد که بنده هم به مباحثی پیرامون ایجاد همکاری و تعامل بین دولت ومجلس پرداختم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوربا بیان اینکه بنده به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل بیشتر دولت و مجلس اشاره کرده ام، گفت: در این جلسه خطاب به دو طرف گفتم که با انجام نشست کارشناسی و تشکیل کارگروه مشترک بین قوه مجریه وقوه مقننه می توان اختلافات فی مابین دولت ومجلس را حل کرد.

وی اضافه کرد: در پایان این جلسه هم رئیس جمهور و رئیس مجلس به جمع بندی مباحث مطروحه پرداختند.

میرتاج الدینی در پاسخ به این سئوال که آیا در مورد دیرکرد یا عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و همچنین عدم اجرای برخی قوانین همچون موضوع اجرای قانون برداشت بودجه از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به مترو مباحثی مطرح شد یا نه؟، گفت: خیر، در این جلسه فقط کلیات را مورد بحث وبررسی قرار دادیم.