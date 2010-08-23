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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

در گیلان صورت گرفت/

شناسایی عوامل قارچی ساپروفیت آلوده کننده لاروهای تاسماهی

شناسایی عوامل قارچی ساپروفیت آلوده کننده لاروهای تاسماهی

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری از شناسایی و ارزیابی کمی عوامل قارچی ساپروفیت آلوده کننده لاروهای تاسماهی ایرانی خبر داد.

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، مطالعه ای با هدف شناسایی فلور قارچی لارو با تغذیه فعال تاسماهی ایرانی و تعیین میزان کل قارچی طی چند سال اخیر انجام شد.

وی اظهارداشت: عوامل قارچی ساپروفیت به عنوان عوامل فرصت طلب می توانند در شرایط نامناسب پرورشی موجب ایجاد عفونتهای قارچی در لاروهای پرورشی شوند از اینرو شناسایی و ارزیابی کمی آنها از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری همچنین گفت: ارزیابی این عوامل به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده کیفیت آب پرورشی حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: عوامل قارچی شناسایی شده در این بررسی شامل کلادوسپوریوم، پنیسیلیوم، فوزاریوم، آلترناریا، مخمر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس نایجر، پسیلومایسس، موکور و قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بوده است.

پور کاظمی ادامه داد: نتایج نشان داد که افزایش فلور قارچی در مرحله لاروی ارتباط مستقیم با میزان فلور قارچی آب پرورشی دارد.

وی یاد آورشد: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و نیز ماهیت بیماریزایی برخی از قارچهای جداسازی شده در دیگرگونه های آبزیان، با انجام مطالعات جامعی تاثیرات عوامل قارچی در ایجاد عفونتهای تجربی مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 1138643

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