امنیت سیستان و بلوچستان باید تامین شود / تهدیدها را دور می زنیم

به گزارش خبرنگار مهر در ایرانشهر، محمدرضا رحیمی صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه انتقال گاز عسلویه به شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دولت دهم بیش از هر دولت دیگری متعهد است که این استان را از وضعیت کنونی خارج نماید و این وظیفه و تعهد به انجام نمی رسد مگر با نعمت برادری و برابری و وحدت.

وی خاطرنشان کرد: باید خداوند متعال را شکر کنیم که در عرصه ای زندگی می کنیم که مردم آن از آگاهی های ویژه ای برخوردار هستند که همین امر عامل اساسی حرکت رو به جلو است، زیرا اگر مانند 35 سال قبل بودیم نمی توانستیم خیلی از راههای رشد امروز را طی کنیم و زیر بار تحریمها کمرمان خم می شد.

رحیمی بیان داشت: گاز عامل ترقی و رشد صنیعت است و همه زنجیره های به هم پیوسته صنعت برای تامین انرژی خود به آن نیازمند هستند که با راه اندازی این خط لوله نیازهای این بخش تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: گاز یکی از نعمت های خداست و ما در تحریمهای ظالمانه آمریکا و اروپا ما پیمان بسته ایم که تمام تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

تحریمها را دور می زنیم

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: زمانی تمامی قطعات صنعت نفت از انگلیس وارد می شد اما امروز با وجود فشارها، تحریم ها و تهدیدهای مختلف استکبار جهانی تمامی تهدیدها به فرصت تبدیل شده و به همه مردم ایران قول خواهیم داد که تمامی تهدیدهای خارجی را دور خواهیم زد و اجازه نخواهیم داد هیچ فشاری به ملت ایران وارد شود.

رحیمی تصریح کرد: امروز پارس جنوبی روزانه 10 میلیون دلار درآمد دارد که این رقم در زمان قبل از تهدیدها کمتر از این بود و این نشان از بی تاثیری تحریمها بر ماست.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ برادری جز اهل سنت برای شیعه و هیچ برادری برای شیعه جز اهل سنت نیست.

خط هفتم سراسری انتقال گاز و گازرسانی به شهرستان ایرانشهر با طول 907 کیلومتر از عسلویه به ایرانشهر با ظرفیت نهایی 110 میلیون متر مکعب با هزینه 17 میلیارد و 300 هزار میلیون ریال طی مدت زمان چهار سال اجرا شده که طبق توافقات انجام شده میان کشورهای ایران و پاکستان تا سال 2014 روزانه 21 میلیون لیتر متر مکعب صادرات گاز از مرز مشترک سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان صادر خواهد شد.

پروژه شهرستان ایرانشهر نخستین شهر در سیستان و بلوچستان است که با هزینه 30 میلیارد تومان گازکشی شده است.