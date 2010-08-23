تحقق مدارا به زمان و صبر نیازمند است

دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک نگارنده کتاب "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" است. گلسپی در حال حاضر در حال تکمیل این پروژه و تحقیق است.

آنچه در ادامه می‌آید توضیحی از کار تکمیلی این اندیشمند معاصر درباره این کتاب است که ایشان در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در تحقیق تکمیلی، موضوع ریشه‌های الهیاتی مدرنیته را بیشتر جستجو و واکاوی خواهم کرد. کاری که در حال حاضر مشغول انجام آن هستم این است که شرایط عینی و ملموسی را که منجر به تساهل دینی و سیاسی در اروپا شد بررسی کنم.

سکولاریسم در حقیقت شکل نهفته‌ای از الحاد الهیاتی است. آنچه که بنده در حال حاظر در حال تحقیق در مورد آن هستم، شرایط عینی و دقیقی است که تحت این شرایط مفهوم تساهل دینی و سیاسی در اروپا نضج گرفت.

آنچه جالب توجه است این است که این اتفاق در زمان امپرتوری عثمانی، امپراتوری هاپسبرگ و در مسیحیت کاتولیک، مسیحیت ارتدوکس و پروتستان رخ می‌دهد. این اتفاق را به ویژه در ترانسیلوانیا در رومانی و تحت حاکمیت فرانک دیوید شاهد هستیم.

آنچه در یافته‌های من قابل توجه بود این است که این تساهل در ترانسیلوانیا (رومانی) در زمان امپراتوری عثمانی در مقایسه با حکومت کاتولیکها بیشتر بود.

به عبارت دیگر در مدت زمانی که ترانسیلوانیا تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی قرار داشت شاهد تساهل مذهبی بودیم. ولی زمانی که اصول مذهبی کاتولیک دوباره برگشت، راست دینی و ارتدوکسی را شاهد هستیم.

البته این اندیشه (تساهل مذهبی) شروع به رشد و گسترش کرد و در آرای جان لاک و دئیستها رشد و توسعه پیدا کرد. البته این مفهوم تا زمانی که به رشد و شکوفایی برسد و میوه‌ها و نتایج آن قابل استحصال باشد دیر زمانی طول کشید.

در کانون این بحث موضوعاتی چون تثلیث و یکتا پرستی و توحیدگرایی و موارد ممکن مابین او دو قرار داشت.

این بحث از موضوعات قابل توجه در تفاوتهای دینی و سیاسی به شمار می‌رود که امیدوارم بتوانم آن را به سرانجامی برسانم.

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مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک امریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتابهای او به شمار می‌روند. کتاب "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" اثر گلسپی سال 2008 میلادی توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.