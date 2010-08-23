238 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی شناسایی شدند

اردشیر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این بازرسی ها ۲۳۸فقره تخلف در ارائه خدمات صنفی به مشتریان مشاهده شده که پرونده آنها برای برخورد قانونی به تعزیرات ارسال شده است.



وی با بیان اینکه، بیشترین تخلفات نظارت شده امسال در صنف مواد غذایی و خواراکی با ۱۹۳فقره پرونده بوده است، اضافه کرد: پرونده ۱۵۰مورد از تخلف ها در تعزیرات حکومتی استان تعیین تکلیف شده و خاطیان به پرداخت ۱۴میلیون و ۳۷۵هزار ریال جریمه محکوم شدند.

گودرزی گفت: ۱۲مورد از پرونده های تخلف صنفی امسال سنگین بوده و به دنبال بازرسی از شرکتهای صنعتی و تولیدی تشکیل شده و در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه، بیش از ۳۰۰نفر بازرس و ناظر رسمی و افتخاری اینک در بازرسی و تنظیم بازار استان مرکزی مشارکت دارند، افزود: به منظور تشدید بازرسی ها و نظارت بیشتر بر تنظیم بازار امسال طرح تجهیز واحد بازرسی بازرگانی به سیستم مکانیزه و نصب چندین اتاقک بازرسی در مناطق شلوغ مرکزی شهرها با نرم افزارهای لازم در مراحل پایانی است.

وی، دامنه نظارتی بازرگانی بر اصناف استان را بسیار گستره دانست و گفت: این معاونت بر شرکتهای پخش، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات پس از فروش، شبکه حمل و نقل درون و برون شهری، آموزشگاههای غیرانتفاعی و مهدهای کودک و سایر اتحادیه های صنفی نظارت دارد.

