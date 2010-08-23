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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

بازیکن اخلاق لیگ نهم فوتبال فردا معرفی می‌شود

بازیکن اخلاق لیگ نهم فوتبال فردا معرفی می‌شود

مراسم معرفی بازیکن اخلاق و تجلیل از برترین های اخلاقی فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتبال فردا سه شنبه در سالن همایش های هتل المپیک برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در آستانه ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و به همت کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر برگزارخواهد شد و طی آن از برترین های اخلاقی 34 هفته لیگ برتر شامل بازیکنان و مربیان اخلاق تجلیل خواهد شد و همچنین برترین مربی و برترین بازیکن اخلاق معرفی می شوند.

در این مراسم که مسئولان ارشد سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال نیز در آن حضورخواهند داشت به برترین های اخلاق لیگ نهم لوح تقدیر، تندیس اخلاق و پاداش سفر حج عمره اهداء خواهد شد. این مراسم ساعت 17 فردا درهتل المپیک برگزار می‌شود.

در مراسم تقدیر از برترین های اخلاق لیگ هشتم که سال گذشته در مشهد مقدس برگزار شد کریم باقری عنوان بازیکن اخلاق لیگ هشتم را به خود اختصاص داد.
 
کد مطلب 1138675

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