تمامی جنگلهای کشور دارای سنسور اطفاء حریق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله شیشه گر صبح دوشنبه در نشست خبری سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اقدامات این سازمان برای جلوگیری از حریق جنگلها و مراتع اظهار داشت: بر اساس قانون مسئولیت حریق مراتع و جنگلهای کشور بر عهده سازمان جنگلداری است که با تخصیص اعتبارات لازم به زودی تمامی جنگلهای کشور دارای سنسور اطفاء حریق شده و در صورت مشاهده هر گونه حرارت بالا با همکاری وزارت دفاع هواپیماهای فوق سبک با کپسولهای آتش نشانی حریق را خاموش می کنند.



شیشه گر همچنین در مورد تغییر لباس فرم جمعیت هلال احمر افزود: تغییر بدون تصویب شورای عالی هلال احمر کشور انجام شده است.

وی اظهار داشت: وزیر کشور به عنوان عضو اصلی شورای عالی هلال احمر از تغییر لباس فرم جمعیت هلال احمر اطلاعی ندارد در حالی که این تغییر هزینه های زیادی برای جمعیت هلال احمر داشته است. ضمن اینکه دنیا هلال احمر ایران را با لباس های موجود می شناسد.