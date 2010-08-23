شکایت کارمند مسلمان محجبه از منع پوشش حجاب در امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس ای تودی، امینه بودلال 26 ساله شهروند مراکشی‌تبار امریکایی اوایل تابستان امسال لباسی متحدالشکلی را که قرار بود در آن کار کند دریافت کرد اما در رابطه با دریافت روسری طراحی شده توسط دیزنی، هیچ تاریخی دریافت نکرد و به وی گفته شد که نمی‌تواند هنگام کار از روسری خود استفاده کند بلکه باید از روسری استفاده کند که توسط دیزنی طراحی شده است، اما هنگامی که با روسری خود در محل کار حاضر شد مدیر وی گفته یا باید جایی کار کند که مشتریان او را نبینند، یا روسری خود را بردارد و یا شغل خود را رها کند.

سوزی براون سخنگوی دیزنی در بیانیه خود اظهار داشت که این شرکت به تنوع و سیاستهای قدیمی خود علیه تبعیض از هر نوع اهمیت می‌دهد و برای بودلال نیز انتخابهای دیگری را فراهم کردیم اما وی این تغییر سمت شغلی را نپذیرفت. ما می‌خواهیم کارمندانی که با مشتری ارتباط دارند از چنین پوششهایی استفاده نکنند.

براساس اظهارات دیوی کوئنگ بودلال نخستین کارمندی نیست که در این رابطه با دیزنیلند مشکل پیدا کرده است. در سال 2004 نیز دادخواست دیگری علیه دیزنیلند در درباره حجاب در محل کار مطرح شد.

ضوابط ظاهری و پوششی در دیزنیلند همواره از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.