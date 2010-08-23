اساسنامه دانشگاه آزاد پس از رفع اشکال لازم الاجرا است/ زمان ابلاغ نقشه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان یکشنبه شب در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به موضوع اساسنامه دانشگاه آزاد گفت: بحث ریاست دانشگاه آزاد یکی از مواردی بود که در اساسنامه دانشگاه ذکر شده و باید هر چهار سال یکبار به صورت انتخابی ریاست تغییر کند علاوه بر این موارد کیفی بالاتری نیز در اساسنامه وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد با این وسعت و جمعیت باید دارای کیفیتی بالا باشد، گفت: در هر استان باید هیئت امنای مناسب برای دانشگاه آزاد وجود داشته باشد، چرا که اساتید استانها و هر واحد دانشگاه آزاد می ‌توانند در مدیریت دانشگاه شرکت کنند و نباید در کل کشور تصمیم گیریها به شکل متمرکز صورت گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه تنها تصویب دو فصل از نقشه جامع علمی کشور باقی مانده است، گفت: امیدواریم طی دو تا چهار جلسه آینده شورا با بررسی و تصویب فصول باقیمانده نقشه جامع علمی کشور آماده ابلاغ و اجرا شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در فصل نهایی تصویب نقشه قرار داریم و در دو جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت انجام اصلاحات ابلاغ خواهد شد.



کبگانیان سازمان اصلی برای اجرای نقشه را شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه تمام نهادهای علمی از جمله وزارتین علوم و بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ جهاد دانشگاهی و غیره در شورای عالی متمرکز هستند، نقش همه آنها در این نقشه مدنظر قرار گرفته است.