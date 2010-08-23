گلوگاه های توسعه گلستان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح دوشنبه در جلسه کارشناسی ستاد سرمایه گذاری استان در گرگان گفت: تنها راه خروج از بن بست اقتصادی و توسعه استان، استفاده از نظرات و تیم کارشناسی ‏است.

وی با اشاره به نامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مبنی بر اینکه استفاده از نیروها و نظرات کارشناسی موجب تحرک استان می شود، ادامه داد: براساس این دستور العمل، انتظار می رود که نیروهای کارشناسی استان بیش از گذشته ستاد سرمایه گذاری را در جهت دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی یاری نمایند.



مهدوی نیا در ادامه به ارائه دستورالعملهای جدید ارسال شده برای ستاد سرمایه گذاری استان پرداخت و از کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط درخواست کرد که نظرات کارشناسی خود را پیرامون موضوعات این دستورالعملها بیان کرده تا از این نظرات در توسعه اقتصادی اجتماعی استان بهره مند شویم.



این جلسه با بحث و تبادل نظر کارشناسان دستگاههای اجرایی استان در زمینه مسایل فراروی سرمایه گذاری در گلستان دنبال شد.



جلسه کارشناسی ستاد سرمایه گذاری استان به منظور معرفی نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مرتبط و عضو ستاد و راه اندازی پنجره واحد در مرکز خدمات و ستاد سرمایه گذاری با هدف جلوگیری از موازی کاری و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری در استان برگزار شد.