بنیانگذاران گوگل فیلم می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، پس اعلام خبر ساخت فیلم "شبکه اجتماعی" اثر "دیوید فینچر" کارگردان بزرگ هالیوود که درباره زندگی شخصی و حرفه ای "مارک زاکربرگ" بنیانگذار جوان شبکه اجتماعی "فیس بوک" است اکنون دو تهیه کننده به نامهای مایکل لاندن و جان موریس امتیاز ساخت سینمایی کتابی با عنوان "گوگلی شده؛ پایان دنیا آنگونه که ما می شناسیم" (Googled: The End of the World as We Know It) را خریداری کرده اند. این کتاب را "کن آئولتا" درباره داستان زندگی بنیانگذاران گوگل نوشته است.

سرگری برین و لری پیچ، دو دانشجوی دانشگاه استانفورد پس از پایان تحصیلات خود وارد دنیای ارتباطات جهانی شدند و در سال 1999 معروف ترین موتور جستجوی دنیا را راه اندازی کردند. این داستانی است که امروز دیگر تمام کاربران گوگل با آن آشنا هستند، اما این فیلم به این روایت خواهد پرداخت که چگونه این دو جوان موفق شدند با حفظ ایمان خود به اصولی ساده اما مهم از هیچ این پدیده بزرگ جهان ارتباطات را ایجاد کنند.

این دو اصول ساده بیان می دارند که "می توانی پول بسازی بدون اینکه کار بدی انجام بدهی" و "می توانی جدی باشی بدون اینکه لباس رسمی بپوشی".

براساس گزارش نانوپرس، مایکل لاندن در خصوص این فیلم گفت: "این فیلم درباره دو پسری است که شرکتی را ایجاد کردند که دنیا را تغییر داد. موتور اصلی این فیلم درباره قانون شگفت انگیز آنها است که بیان می دارد: بد نباش! در مسیر تکامل شرکتی تا این حد بزرگ و قدرتمند میلیونها چالش به وجود می آیند که باید از آنها عبور کرد. آیا به تدریج که این دو جوان ثروتمند و قوی می شوند می توانند همچنان ایمان به اصول خود را حفظ کنند؟ این فیلم قصد دارد به این سئوال پاسخ دهد."