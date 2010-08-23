  1. استانها
  2. ایلام
۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

10 هزار نفر از بافندگان فرش دستبافت ایلام ساماندهی شدند

10 هزار نفر از بافندگان فرش دستبافت ایلام ساماندهی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: 10 هزار نفر از بافندگان فرش دستبافت در این استان ساماندهی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی  صبح دوشنبه در نشست اعضای ستاد بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای فرشبافی در استان ایلام افزود: استان ایلام ظرفیت مناسبی برای تحقق این مهم دارد که باید به آن توجه شود.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 تعاونی فرشبافی در ایلام فعال است، اضافه کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، از ابتدای سال 84 کار واگذاری امور فرش به وزارت بازرگانی و به تبع آن به سازمان بازرگانی استانهای کشور محول شده که با این رویداد فعالیت این بخش در استان ایلام افزایش یافته است.

مهدوی عنوان داشت: در این راستا تاکنون نسبت به شناسایی و ساماندهی 10 هزار فرشباف، تاسیس 30 تعاونی فرشباف شهری و روستایی اقدام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: افزون بر این، کار صدور 80 فقره جواز تاسیس کارگاه قالیبافی و برگزاری 100 دوره کلاس آموزش مقدماتی به بافندگان فرش از دیگر برنامه‌های سازمان بازرگانی استان ایلام بوده است.

مهدوی یادآور شد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده از طریق وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی کشور سه هزار نفر از قالیبافان استان ایلام زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و در آینده نزدیک نیز سایر قالیبافان را زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهد داد.

کد مطلب 1138690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها