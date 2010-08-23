10 هزار نفر از بافندگان فرش دستبافت ایلام ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی صبح دوشنبه در نشست اعضای ستاد بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای فرشبافی در استان ایلام افزود: استان ایلام ظرفیت مناسبی برای تحقق این مهم دارد که باید به آن توجه شود.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 تعاونی فرشبافی در ایلام فعال است، اضافه کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، از ابتدای سال 84 کار واگذاری امور فرش به وزارت بازرگانی و به تبع آن به سازمان بازرگانی استانهای کشور محول شده که با این رویداد فعالیت این بخش در استان ایلام افزایش یافته است.

مهدوی عنوان داشت: در این راستا تاکنون نسبت به شناسایی و ساماندهی 10 هزار فرشباف، تاسیس 30 تعاونی فرشباف شهری و روستایی اقدام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: افزون بر این، کار صدور 80 فقره جواز تاسیس کارگاه قالیبافی و برگزاری 100 دوره کلاس آموزش مقدماتی به بافندگان فرش از دیگر برنامه‌های سازمان بازرگانی استان ایلام بوده است.

مهدوی یادآور شد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده از طریق وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی کشور سه هزار نفر از قالیبافان استان ایلام زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و در آینده نزدیک نیز سایر قالیبافان را زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهد داد.