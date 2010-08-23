به گزارش خبرنگار مهر، " لوییسا تومباکوویچ " 57 ساله روز 14 تیرماه سالجاری رسما به عنوان سرمربی تیم فوتبال استیل آذین فعالیتش را با این تیم آغاز کرد و هر چند تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده کند، اما از سوی مسئولان باشگاه نیز خواسته های او خصوصا پرداخت پیش قراردادش، برآورده نشده است.

در حالی که نزدیک به دو ماه از شروع همکاری تومباکوویچ با استیل آذین می گذرد او هنوز قسط اول قراردادش را دریافت نکرده و همین امر موجب عصبانیت وی شده است. سرمربی صربستانی که با امروز و فرداهای مسئولان باشگاه استیل آذین مواجه شده، قصد داشت به نشانه اعتراض تیمش را در دیدار برابر پیکان همراهی نکند و در تمرینات روزهای گذشته نیز حاضر نشود اما با وساطت مسئولان باشگاه راهی قزوین شد.

گفته می شود مبلغ پیش قسط اول تومباکوویچ حدود 500 میلیون تومان است که با وجود وعده مسئولان این باشگاه هنوز پرداخت نشده و زمینه عصبانیت و ناراحتی وی را فراهم کرده است.

تومباکوویچ در شرایطی قصد داشت به حالت قهر حضور در تمرینات استیل آذین را ترک کند که این تیم پرستاره در روزهای گذشته نیز حاشیه های ریز و درشت فراوانی را پشت سرگذاشته است که مهمترین آن اخراج علی کریمی توسط مدیرعامل این باشگاه بود.

شاید اضافه شدن امیررضا واعظی آشتیانی و امیر مهرریزی در راستای حل مشکلات موجود در این باشگاه پرسروصدا باشد که ستاره های بسیاری را جذب کرده اما هنوز انتظارات را برآورده نکرده است.

تیم فوتبال استیل آذین در هفته ششم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باید یکشنبه شب در ورزشگاه شهید رجایی قزوین با نتیجه 3 بر یک برابر پیکان این شهر شکست خورد.