فهرست 170 کالای وارداتی غیرکیفی

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مطابق با بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه ای برای واردات کالا به کشور ممنوع بود، اما در روزهای اخیر مجلس قوانینی را ابلاغ کرده است که براساس آن، وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی می توانند با رعایت ضوابطی، مانع از واردات برخی از کالاها شوند.

البته وزارت بازرگانی در پی اخذ مجوزهای مربوطه برای جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت و غیر ضرور به کشور است. حتی در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت، وزیر بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور و با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاههای متولی در این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتاً ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده مطرح کرد.

در این راستا، مقرر شده است راهکارهای دستگاهها برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری در هیئت وزیران بررسی و این موضوع تعیین تکلیف شود. به عبارت دیگر، از وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی و 30 دستگاه تخصصی که به نوعی در صدور مجوز واردات دخیل هستند، درخواست شده است تا اگر شرایطی را برای تجدید نظر در شیوه ورود کالا و جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی مدنظرشان است، اعلام کنند.

در همین حال، با پیگیریهای وزارت بازرگانی از موسسه استاندارد، سه فهرست کالاهای بی کیفیت دریافت شده است.

حمید صافدل مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فهرست‌هایی که وزارت بازرگانی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست کرده، مربوط به کالاهایی است که در اثر آزمایش یا اظهارنظر تطبیق نمونه با واردات، فاقد کیفیت شناخته شده اند.

وی افزود: وزارت بازرگانی که مسئولیت ثبت دبیرخانه ای واردات را با نام ثبت سفارش به عهده دارد، ضمن اینکه از ورود این کالاها به کشور جلوگیری کرده و از ادامه ثبت سفارش برای موارد بعد هم خودداری می کند.

صافدل تصریح کرد: در این راستا وزارت بازرگانی منطبق بر این ایده و اجرای ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات از دستگاهها خواسته است تا شرایط فنی را طوری تعریف کنند که اجازه ورود به کالاهای فاقد کیفیت و یا کم کیفیت داده نشود.

صافدل با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ مجوزی را برای واردات صادر نمی کند و هر آنچه که وارد کشور می شود با مجوز دستگاههای مشخص شده در قانون، اجازه ورود به کشور می یابد، گفت: مجموعه واردات کشور از طریق دو سیاست کلی در سیاستهای اجرایی و احکام برنامه چهارم مدیریت می شد که یکی از آنها موضوع تعرفه ها و دیگری اعلام ضوابط فنی واردات کالا است. در خصوص تعرفه، پیشنهاد تغییرات تعرفه ای با نگاه حمایت از تولید داخل و در مواقعی با نگاه حمایت از حوقق مصرف کننده، در اجرای ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: این ماده قانونی به دستگاههای دولتی تکلیف کرده است تا شرایط خود را برای واردات سالهای آتی یا صادرات اعلام کنند، ضمن اینکه دستگاههای فنی نیز هم در مورد تعرفه و هم در مورد ضوابط فنی، اعلام نظر می کنند.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: تغییرات تعرفه ای نیاز به اجماع جمعی دارد؛ به این معنا که ابتدا تقاضا برای تغییرات به کمیسیون ماده یک ارجاع داده می شود و پس از انجام کار کارشناسی بر روی آن، مجموعه 9 دستگاه که عضو این کیمسیون هستند نسبت به تغییرات افزایش یا کاهش تعرفه نظر می دهند. در آن بخش، وزارت بازرگانی یکی از 9 دستگاه محسوب می شود و تنها یک رای دارد.

صافدل ادامه داد: تصمیم یا پیشنهاد افزایش یا کاهش تایید شده در کمسیون ماده یک، باید به تایید 4 وزیر اقتصادی دولت یعنی وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی برسد. بعد از این مرحله، هرگونه تغییر تعرفه ای با تایید رییس جمهور اجرایی خواهد شد.

مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی گفت: در گروه دوم، سیاستهای تجاری به اعلام ضوابط فنی برمی گردد. در اعلام ضوابط فنی، نظر سایر دستگاهها شرط نیست و تنها دستگاههایی که صاحب نظر هستند و قانونگذار تشخیص داده است در مورد ضوابط فنی نظر بدهند، دخیل هستند. در این راستا، 30 دستگاه از وزارتخانه های صنایع، جهاد و بهداشت، بانکها و سایر دستگاهها از جمله کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان حضور دارند.

وی اظهار داشت: در اجرای ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت بازرگانی ملزم به ابلاغ نظریه کارشناسی این دستگاهها به گمرک برای رعایت ضوابط ورود و خروج کالا است. در این بخش، این وزارتخانه صرفا در مرحله ثبت بخش اداری واردات که ثبت سفارش است، شرایط اعلام شده را ثبت می کند و دقت در رعایت آن را مورد تاکید قرار می دهد، ولی در هنگام ترخیص قطعی اگر دستگاهی گفته باشد که ترخیص فقط منوط به اعلام نظر وی است، گمرک باید در گروه این کالا یا ترخیص قطعی برای واردات به کشور، از دستگاههای ذیربط استعلام کند.

صافدل گفت: در بسیاری از موارد، این دستگاه پس از ارجاع نمونه به آزمایشگاهها و تایید آن، اجازه ترخیص می دهد. این سابقه ای است که تاکنون وجود داشته است.

وی اظهار داشت: اخیرا در قانون بهره وری محصولات کشاورزی و نیز قانون نظارت بر کیفیت واردات خودرو، به وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنایع و معادن اجازه داده شده است که نظر خود را نسبت به کالاهای زاید یا کالاهای غیرضرور اعلام کنند؛ ضمن اینکه اگر شرایط خاصی برای این گروه از کالاها مدنظر دو وزارتخانه مذکور بود، به عنوان شرایط جدیدی که قانون اجازه تعریفش را داده است، لحاظ می شود.

صافدل در مورد واردات کالاهای لوکس به کشور نیز گفت: در مورد بحث کالاهای لوکس به کالاهای غیرضرور برمی گردد، وزارتخانه های جهاد و صنایع مکلف به ورود به این موضوع هستند، همچنین در ماده 4 قانون نظارت بر کیفیت واردات خودرو نیز مواردی در این زمینه لحاظ شده است.

وی همچنین در گفتگو با مهر فهرست کالاهای وارداتی بی کیفیت ( مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که ورود آنها به کشور غیرمجاز شناخته شده است) را نیز اعلام کرد که در این لیست، برنج با نام تجاری محسن از مبدا تولید پاکستان نیز به چشم می خورد.

1- اسباب بازی با نام تجاری ANIMALWORLD از مبدا تولید چین

2- اسباب بازی عروسک با نام تجاری PRETYDOLL از مبدا تولید چین

3- سرپیچ لامپ با نام تجاری VEM از مبدا تولید چین

4- لامپ خودرو با نام تجاری MPSPORT از مبدا تولید چین

5- نوت بوک مدل CS118 با نام تجاری SONY از مبدا تولید چین

6- هویه برقی با نام تجاری PROSKIT از مبدا تولید چین

7- پنکه سقفی با نام تجاری MAHPOOYA از مبدا تولید چین

8- باتری با نام تجاری TIANQIUاز مبدا تولید چین

9- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS220J/W از مبدا تولید چین

10- شمع خودرو با نام تجاری NGK از مبدا تولید چین

11- اسباب بازی ست پارکینگ با نام تجاری 2228از مبدا تولید چین

12- جاروبرقی با نام تجاری HUGEL از مبدا تولید چین

13- دیگ زودپز با نام تجاری TUNA از مبدا تولید چین

14- تیوپ با نام تجاری BALANCE از مبدا تولید هند

15- عینک شنا با نام تجاری JIELAI از مبدا تولید چین

16- کولرگازی مدل ESA12PS5MB با نام تجاری ELECTROLUX از مبدا تولید چین

17- ورق فولادی سردنوردیده با نام تجاری FERCOMETEL از مبدا تولید قزاقستان

18- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS230J/Q از مبدا تولید چین

19- ماکروفر با نام تجاری ELECTROLUX از مبدا تولید چین

20 - چندکاره برقی با نام تجاری MICROMAX از مبدا تولید چین

21- آبمیوه گازدار با طعم توت فرنگی با نام تجاری ROBBY BUBBLE از مبدا تولید آلمان

22- نوت بوک های مدل PCG-3E2L(VGN-CS215J/R و PCG-3E2L(VGN-CS215J/Q با نام تجاری SONY از مبدا تولید چین

23- نوت بوک مدل PCG-3C2L(VGN-CS230J/Q با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

24- شیردوش با نام تجاری KURTSUD از کشور مبدا تولید ترکیه

25- پشه کش با نام تجاری HONGJIAN از کشور مبدا تولید چین

26- کیس کامپیوتر با نام تجاری SPEED از کشور مبدا تولید چین

27- چرخ خیاطی با نام تجاری JANOMEH از کشور مبدا تولید چین

28- شمع خودرو با نام تجاری NGK از کشور مبدا تولید چین

29- اسباب بازی جغجغه با نام تجاری 11144, 2828A از کشور مبدا تولید چین

30- کتری برقی با نام تجاری MINGYE از کشور مبدا تولید چین

31- اسباب بازی ماشین و طلک و مار رنگی و آدمک زرد و نمونه ماسک با نام تجاری CHILDREN.TOYCAR, 553, 729 از کشور مبدا تولید چین

32- اسباب بازی تفنگ با نام تجاری 9833 از کشور مبدا تولید چین

33- اسباب بازی ست حیوانات با نام تجاری ANIMAL از کشور مبدا تولید چین

34- اسباب بازی جغجغه و بشقاب پرنده با نام تجاری 2008, 066 از کشور مبدا تولید چین

35- کیس کامپیوتر با نام تجاری POWER ZENITH از کشور مبدا تولید چین

36- عینک صنعتی با نام تجاری ESAB از کشور مبدا تولید تایوان

37- دوچرخه با نام تجاری AOMEISI از کشور مبدا تولید چین

38- تلویزیون مدل KLV-37S400A از کشور مبدا تولید مالزی

39- کاغذ چاپ و تحریر با نام تجاری UNVOATED از کشور مبدا تولید کره

40- هویه برقی با نام تجاری DIESEL از کشور مبدا تولید چین

41-دستکش لاستیکی با نام تجاری HB از کشور مبدا تولید چین

42- توپ فوتبال با نام تجاری BORAXIN از کشور مبدا تولید چین

43- ظروف ملامین با نام تجاری DINING SET از کشور مبدا تولید چین

44- جاروشارژی با نام تجاری ELEGANTE از کشور مبدا تولید چین

45- رادیو با نام تجاری KERIBO از کشور مبدا تولید چین

46- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS290NAB با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

47- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS230J/W با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

48- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS220J/W با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

49- ویدئو پروژکتور مدل SXT-OL با نام تجاری EYEVIS از کشور مبدا تولید آلمان

50- پرینتر مدل NX400 با نام تجاری EPSON از کشور مبدا تولید چین

51- عینک آفتابی با نام تجاری POLAR EAGLE از کشور مبدا تولید چین

52- کمک فنر با نام تجاری FM از کشور مبدا تولید انگلستان

53- سرنگ انسولین LML با نام تجاری PIC از کشور مبدا تولید ایتالیا

54- اسباب بازی عروسک 2-60018 از کشور مبدا تولید کشور چین

55- اسباب بازی ست توپ SPORT SERIES از کشور مبدا تولید چین

56- ظروف ملامین با نام تجاری MO از کشور مبدا تولید چین

57- اسباب بازی ست توپ با نام تجاری SPORT SERIES از کشور مبدا تولید چین

58- ماشین اسباب بازی با نام تجاری FIPST SPEED از کشور مبدا تولید چین

59- سرپیچ لامپ با نام تجاری CIE از کشور مبدا تولید چین

60- لامپ خودرو با نام تجاری OSRAM از کشور مبدا تولید آلمان

61- تایر با نام تجاری STALION از کشور مبدا تولید اندونزی

62- لوازم برقی خانگی اتو مو با نام تجاری GEMEL از کشور مبدا تولید چین

63- مدادرنگی با نام تجاری FRATERNITY ا زکشور مبدا تولید چین

64- کنتاکتور با نام تجاری TELEMECANIQUE از کشور مبدا تولید چین

65- اتوکلاو مدل AD7-1-3A با نام تجاری NEWCLAVE AUTO HOUSE AD7 از کشور مبدا تولید تایوان

66- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS290NFB با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

67- نوت بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS220J/W با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

68- مانیتور LCD مدل MT5XXX با نام تجاری SONY از کشور مبدا تایوان

69- دستگاه جوش پلاستیک با نام تجاری ELALLAR از کشور مبدا ترکیه

70- میلگرد آجدار 32MM با نام تجاری FISICO از کشور مبدا امارات

71- نوت بوک مدل PCG-3G4L(VGN-CS325J/W با نام تجاری SONY از کشور مبدا چین

72- تبدیل کننده وضعیت یک راهه برق مدل WA با نام تجاری WONPRO از کشور مبدا تولید تایوان

73- ویدیو DVR با نام تجاری KPRO از کشور مبدا تولید کره جنوبی

74- نوت بوک مدل PCG-3G4L(VGN-CS325J/Q با نام تجاری SONY از کشور مبدا چین

75- نوت بوک NW120 با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

76- نوت بوک مدل PCG-3GH4L(VGN-CS325J/W با نام تجاری SONY از کشور مبدا تولید چین

77- نوت بوک مدل PCG-35IC(PAVILION DV4-1430US با نام تجاری HP از کشور مبدا تولید چین

78- ترازوی مکانیکی با نام تجاری S.K از کشور مبدا تولید هندوستان

79- ترازوی آزمایشگاهی با نام تجاری KERN از کشور مبدا تولید آلمان

80- ترازوی جیبی با نام تجاری LT SERIES از کشور مبدا تولید چین

81- رنگ نساجی با نام تجاری SOLARUS از کشور مبدا تولید تایوان

82- اتوکلاو با نام تجاری RUNYES از کشور مبدا تولید چین

83- ترازوی جیبی با نام تجاری LTSERIES از کشور مبدا تولید چین

84- نوت بوک DV4-1272 با نام تجاری STRONG GT SUPER POLICE از کشور مبدا تولید چین

85- نوت بوک با نام تجاری sonyاز مبدا تولید چین

86- نوت بوک مدل dv4-1430vsبا نام تجاری hpاز مبدا تولید چین

87 - لامپ کم مصرف با نام تجاری OSRAMاز مبدا تولید چین

88- منبع تغذیه کامپیوتر با نام تجاری T.C.Mاز مبدا تولید چین

89- لوازم برقی خانکی - کهنه شور با نام تجاری G.Tاز مبدا تولید چین

90 - لامپ کم مصرف با نام تجاری STAR LIGHTاز مبدا تولید چین

91- اسباب بازی ست ابزار با نام تجاری 262 از مبدا تولید چین

92- لامپ خودرو با نام تجاری HELLA.HIDاز مبدا تولید چین

93- لوازم برقی خانگی - آسیاب و خردکن با نام تجاری BLACH&DECKERاز مبدا تولید چین

94 - اسباب بازی کامیون با نام تجاری 6308 از مبدا تولید چین

95 - اسباب بازی با نام تجاری 77-326 از مبدا تولید چین

96 - اسباب بازی تفنگ با نام تجاری 2015 از مبدا تولید چین

97 - لوازم برقی خانگی - فر برقی با نام تجاری JOHNSONاز مبدا تولید چین

98 - پیگمنت نساجی با نام تجاری SCARLET FFGاز مبدا تولید چین

99 - کفش ایمنی با نام تجاری PANOPLYاز مبدا تولید چین

100 - گرمکن برقی با نام تجاری LIMRAاز مبدا تولید چین

101- منبع تغذیه با نام تجاری WESTاز مبدا تولید چین

102 - نوت بوک مدل NW120با نام تجاری SONYاز مبدا تولید چین

103 - ویدئو DVRمدل 916TPBبا نام تجاری HIVISIONاز مبدا تولید تایوان

104 - ویدئو DVRمدل 400 با نام تجاری DIGI CAPاز مبدا تولید چین

105 - کفش ایمنی با نام تجاری BEST STEPاز مبدا تجاری چین

106 - بوق موتور سیکلت با نام تجاری TEKNOاز مبدا تجاری چین

107 - لاستیک با نام تجاری STALIONاز مبدا تجاری اندونزی

108 - اسباب بازی تانک و تفنگ و سوت قرقره دار با نام تجاری 3- 775 از مبدا تجاری چین

109- اسباب بازی ست توپ با نام تجاری STUFFED BALLاز مبدا تجاری چین

110 - لوازم برقی خانگی - حالت دهنده مو و سشوار با نام تجاری SH-ROSEاز مبدا تجاری چین

111- اسباب بازی آدم آهنی با نام تجاری 599Aاز مبدا تجاری چین

112- لوازم برقی خانگی - چرخ گوشت با نام تجاری NEW LIFEاز مبدا تولید چین

113 - لوازم برقی خانگی - هویه با نام تجاری PROSKITاز مبدا تولید چین

114- شیر آلات مخلوط اهرمی با نام تجاری BENITOاز مبدا تجاری چین

115- لامپ خودرو با نام تجاری KINGTOOLSاز مبدا تجاری چین

116 - لوازم برقی خانگی - آرام پز با نام تجاری DUNKENاز مبدا تجاری چین

117 - لوازم برقی خانگی - سشوار با نام تجاری CLATRONICاز مبدا تجاری چین

118 - باطری موبایل کد BL- 5CAبا نام تجاری NOKIAاز مبدا تولید چین

119 - ویدئو DVRمدل 04PVبا نام تجاری HUNTERاز مبداء تولید تایوان

120 -سیم بکسل با نام تجاری OR ONAاز مبداء تولید اسپانیا

121- ویدئو DVRمدلهای 8016- 7008- 4100- 5100- 4200 با نام تجاری ALPHA TECHاز مبدا تولید چین

122- ویدئو DVRمدل - HA 640با نام تجاری NET- VIEWاز مبداء تولید تایوان

123-اتو کلاو مدل TANZOE18با نام تجاری WOSON از مبداء تولید چین

124-نوت بوک مدل CS390- CS325با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

125- نوت بوک مدل CS390 CS325با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

126- نوت بوک مدل NW240با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

127 -نوت بوک HPمدل dv4 با نام تجاری hpاز مبداء تولید چین

128 -نوت بوک مدل NW250با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

129 - نوت بوک مدل NW270 با نام تجاری SONY از مبداء تولید چین

130- نوت بوک مدل NW110 با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

131- نوت بوک مدل NW228با نام تجاری SONY از مبداء تولید چین

132- نوت بوک مدل NW240با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

133- نوت بوک مدل NW240- NW250- NW270با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

134 - نوت بوک مدل NW240- NW250- NW270با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

135- نوت بوک مدل AW390با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

136 - نوت بوک مدل NW250با نام تجاری SONYاز مبداء تولید آمریکا

137 - نوت بوک مدل 6930 با نام تجاری ACERاز مبداء تولید چین

138- نوت بوک مدل NW228با نام تجاری SONYاز مبداء تولید چین

139- سرپیچ لامپ HY519با نام تجاری BAHRAMاز مبداء تولید چین

140- اسباب بازی تفنگ با نام تجاری JUN-02از مبداء تولید چین

141- کولر اسپیلت مدل 34FCCZW-CCTبا نام تجاری P EARLاز مبداء تولید چین

142- کولر اسپیلت با نام تجاری SUPER GEBSON از مبدا تولید چین

143- کلاه ایمنی با نام تجاری SAFE از مبدا تولید چین

144-لوازم برقی خانگی- آبمیوه گیر با نام تجاری AEC از مبدا تولید چین

145- لوازم برقی خانگی- مخلوط کن با نام تجاریMAGIC BULLE از مبدا چین

146- کولر اسپیلت 12 و 7 هزار با نام تجاری GE از مبدا تولید چین

147- اسباب بازی ست ابزار با نام تجاری 3532از مبدا تولید چین

148- توپ والیبال با نام تجاری JOEREX از مبدا تولید چین

149- اسباب بازی آویز تخت با نام تجاری 21108B از مبدا تولید چین

150- لوازم برقی خانگی دستگاه بخور صورت با نام تجاری CLASSIK از مبدا تولید چین

151- کاشی سرامیکی با نام تجاری COMPOUNDEاز مبدا تولید چین

152- لوازم برقی خانگی- اتو مو با نام تجاری GRUNDIGاز مبدا تولید چین

153-لوازم برقی خانگی چرخ گوشت با نام تجاری BRINE از مبدا تولید چین

154- تفنگ اسباب بازی با نام تجاریFANNY GUN از مبدا تولید چین

155- توستر برقی با نام تجاری SVEN STAR از مبدا تولید چین

156- کلید مینیاتوری با نام تجاری F&Gاز مبدا تولید چین

157-موتور فن با نام تجاری OLMO از مبدا تولید ایتالیا

158- چرخ گوشت با نام تجاری GOSONIG از مبدا تولید چین

159- چرخ گوشت با نام تجاری GOSONIG از مبدا تولید چین

160- هویه برقی با نام تجاری KIRIN از مبدا تولید تایوان

161- رنگ نساجی با نام تجاری BLUEGL از مبدا تولید چین

162- برنج با نام تجاری محسن از مبدا تولید پاکستان

163- نوت بوک PCG-3G4L VGN-CS325J/Q با نام تجاریSONY از مبدا تولید چین

164- لنت ترمز دلیکا- فیلتر روغن SEM با نام تجاری DELICA-SEM از مبدا تولید چین

165- شیر تک پایه دستشویی با نام تجاری KUATROPLIS از مبدا تولید اسپانیا

166- سیلندر CNGبا نام تجاری IGVI از مبدا تولید ارمنستان

167- نوت بوک مدل dv4-1430vs با نام تجاری از مبدا تولید چین

168- اتوکلاو با نام تجاریWOSON TANDA از مبدا تولید چین

169- ترازو با نام تجاری KERN از مبدا تولید آلمان

170- نوت بوک PCG-3G4L VGN-CS325J/Wبا نام تجاری از مبدا تجاری چین