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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

استان ایلام برای توسعه به حرکت همه جانبه نیاز دارد

استان ایلام برای توسعه به حرکت همه جانبه نیاز دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: استان ایلام به یک حرکت انقلابی همه جانبه برای توسعه نیازدارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در جریان برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: زمانی می توان به مفهوم واقعی توسعه در استان دست یافت که هم مردم و هم مسئولان وظایف خود را شناخته و با تمام توان در صحنه های مختلف حاضر شوند.

استاندار ایلام تصریح کرد: استان ایلام به یک حرکت انقلابی همه جانبه برای توسعه نیاز دارد.

وی ادامه داد: این مهم در صورتی حاصل می شود که مردم در کنار دستگاه های اجرایی از ابتکار عمل خود در انجام امورات مختلف استفاده نمایند.

اعلایی حرکت همسو و جلوگیری از بخشی نگری را در ادارات مهم دانست و گفت: همه دستگاه های اجرایی دولتی و نیمه خصوصی اجزاهای فعال بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده باید به عنوان یک عضو واحد به مردم خدمت کنند.

اعلایی متذکر شد: اگر این رویکرد در هرکدام از ادارات استان حاکم شود در مسیر توسعه ایلام وقفه ایجاد می کند.

کد مطلب 1138707

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