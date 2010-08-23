استان ایلام برای توسعه به حرکت همه جانبه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در جریان برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: زمانی می توان به مفهوم واقعی توسعه در استان دست یافت که هم مردم و هم مسئولان وظایف خود را شناخته و با تمام توان در صحنه های مختلف حاضر شوند.

استاندار ایلام تصریح کرد: استان ایلام به یک حرکت انقلابی همه جانبه برای توسعه نیاز دارد .

وی ادامه داد: این مهم در صورتی حاصل می شود که مردم در کنار دستگاه های اجرایی از ابتکار عمل خود در انجام امورات مختلف استفاده نمایند .

اعلایی حرکت همسو و جلوگیری از بخشی نگری را در ادارات مهم دانست و گفت: همه دستگاه های اجرایی دولتی و نیمه خصوصی اجزاهای فعال بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده باید به عنوان یک عضو واحد به مردم خدمت کنند .