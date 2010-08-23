کشف 500 هزار سی دی مستهجن در پایتخت/ دستگیری سارقان طلافروشیها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به کشف سی دی های مستهجن در تهران گفت: در طول یک هفته ای که طرح برخورد با فروشندگان غیرمجاز سی دی های مستهجن آغاز شده، بیش از 500 هزار سی دی کشف و 105 نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: در طرح گذشته نزدیک به سه میلیون سی دی مستهجن جمع آوری شده که این مرحله از طرح نسبت به گذشته یک ششم کاهش داشته که این نشان از وضعیت مناسب شهر است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: سی دی ها باید در فروشگاههای محصولات فرهنگی عرضه شوند و نه اینکه عده ای از افراد این سی دی ها را در دست گرفته و اقدام به فروش کنند.

ساجدی نیا با اشاره به کشف سلاح سرد گفت: در طول یک هفته گذشته دو هزار و 630 قبضه سلاح سرد کشف و یکهزار و 269 نفر دستگیر و 900 موتور سیکلیت توقیف و 350 قهوه خانه در تهران شناسایی و بازدید شدند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: تعدادی از این قهوه خانه ها با همکاری قوه قضائیه پلمپ شدند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح نزاعهای دسته جمعی 12 درصد و زورگیری 11.2 درصد و کیف قاپی نیز 23 درصد کاهش داشته است.

ساجدی نیا با بیان اینکه این طرح شروع برخورد پلیس بوده است، افزود: اقدامات نیروی انتظامی در راستای برخورد با این افراد همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره با اقدامات مناسب قوه قضائیه در برخورد با خاطیان گفت: در این طرح قوه قضائیه با جدیت وارد عمل شده و به برخورد با خاطیان می پردازد که امیدواریم این اقدام همچنان ادامه یابد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به انتشار سی دی های خانوادگی گفت: در سال جاری کمتر شاهد انتشار این سی دی ها هستیم که این امر به دلیل برخورد مناسب قوه قضائیه است.

طرح برخورد با اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد

سردار ساجدی نیا با بیان اینکه طرح برخورد با اراذل و اوباش دوباره در تهران آغاز می شود، تصریح کرد: این طرح هیچگاه متوقف نشده و پلیس به اقدامات خود در این زمینه ادامه می دهد.

وی ادامه داد: گرداندن اراذل و اوباش در شهر بر اساس صلاحدید مراجع قضایی صورت می گیرد که در سال جاری چند مورد از اراذل و اوباش دستگیر شده، در سطح محلات خود گردانده شده اند.

دستگیری سارقان طلافروشی های تهران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به هشت سرقت طلافروشی صورت گرفته در تهران در مدت یک ماه اخیر گفت: با تلاش پلیس آگاهی در دو هفته گذشته تمامی این سارقان به جز یک نفر آنها شناسایی و دستگیر شده اند.

ساجدی نیا ادامه دامه داد: از پنج سرقت انجام شده در تهران در ماه گذشته دو سرقت نافرجام بوده و سه سرقت با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر 40 درصد طلا فروشی های تهران به سیستم هشدار مجهز هستند که بقیه نیز تا دو ماه آینده به این سیستم تجهیز خواهند شد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: با اتصال این دوربینها به سیستم 110، از این پس پلیس در مدت زمان پنج دقیقه در صحنه وقوع جرم حضور پیدا می کند.

وی ادامه داد: متاسافنه طلافروش هایی که مورد سرقت قرار گرفته بودند به دوربین مداربسته مجهز نبودند تا پلیس بتواند از این سیستم برای دستگیری سارقان استفاده کند.

وی از دستگیری عاملان انتشار بلوتوث سیاه در تهران گفت: این بلوتوث در یکی از مناطق تهران فیلمبرداری شده که پلیس امنیت تهران توانست هر 6 نفر اصلی در تهیه این بلوتوث را شناسایی و دستگیر کند.

ساجدی نیا در مورد اقدامات پلیس در برخورد با کودک آزاری گفت: پلیس با هر گونه اقدامی در مورد آزار کودکان برخورد کرده و کوتاه نمی آید.

وی با بیان این که در ماه رمضان امسال صنوف پزنده همکاری شایسته ای با پلیس داشته اند گفت: تا کنون هیچ گزارش خاصی در محدوده تهران مبنی بر فعالیت غیرمجاز این صنوف گزارش نشده و هیچ مرکزی نیز پلمپ نشده است.

وی گفت: تا کنون با تعدادی از افرادی که تظاهر به روزه خواری کرده اند برخورد شده است.