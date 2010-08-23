برنامه پزشک خانواده در ایران شبیه یک موجود ناقص الخلقه است

دکتر مسعود مسلمی فرد با بیان این مطلب که اجرای پزشک خانواده در برنامه چهارم توسعه کشور عقب مانده است، به خبرنگار مهر گفت: در پایان برنامه چهارم می بایست پزشک خانواده در شهرهای زیر 100 هزار نفر کشور اجرا شود اما امروز می بینیم که از برنامه عقب هستیم.

وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای اجرای پزشک خانواده در شهرهای سه استان کشور، افزود: در سال 77 نیز خاطره اجرای این برنامه را در سه استان کشور داشتیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

مسلمی فرد با تاکید بر اینکه اجرای ناقص برنامه پزشک خانواده به نظام سلامت آسیب می زند، تصریح کرد: این موضوع باعث می شود کسانی که می بایست پزشک خانواده را مدیریت کنند، کم کم اعتمادشان به این سیستم ضعیف شود.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی به اجرای ناقص برنامه پزشک خانواده در روستاها اشاره کرد و افزود: در اجرای این برنامه باید نگاه دولتی جای خودش را به نگاه فرا دولتی بدهد. یعنی اینکه فقط دولتی ها نبوده اند که برای اجرای نظام پزشک خانواده تلاش و کار کرده اند.