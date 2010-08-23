مازندران بیشترین تصفیه خانه در شهرک های صنعتی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه شهرک های صنعتی نوشهر افزود: شهرک های صنعتی با 13 تصفیه خانه در مرحله بهره برداری و اجرا با دارا بودن رتبه نخست تعداد تصفیه خانه در سطح کشور هستند.

وی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران علاوه بر ایجاد این تعداد تصفیه خانه که نزدیک به 70 درصد از واحدهای فعال را تحت پوشش قرار می دهد در زمینه ایجاد فضای سبز ، تأمین سوخت پاک و آموزش زیست محیطی نیز فعالیت های وسیع و چشمگیری داشته است.

گوهردهی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شرکت شهرک های صنعتی مازندران در دهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران به عنوان تنها نماینده شهرکهای صنعتی استانی، اقدام به ارائه دستاوردهای زیست محیطی در یک غرفه اختصاصی کرده است.



وی افزود: دهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران با عنوانIRAN ENVIRO 2010 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و در این نمایشگاه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی و برخی از شرکت های خارجی که در زمینه محیط زیست، طبیعت و کشاورزی فعالبت می کنند حضور داشتند.



گوهردهی گفت: این نمایشگاه با رویکرد طرح های نو و دستاوردهای سی ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امرحفاظت از محیط زیست، طبیعت و کشاورزی برگزار شد.

