به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "فیلوسوفیا: جامعه فمینیستی" به نظریات فمینیستی قارهای و چهرههای شاخص و موضوعات سنت فمینیستیای خواهد پرداخت که در بسیاری جهات، ملهم از فلسفه قارهای هستند.
از دیگر مواردی که برگزارکنندگان بر آن تأکید دارند، رویکردهای میانرشتهای در طرح مباحث نظری و عملی و تأملات معطوف به آنهاست. این همایش در بخشهای گوناگونی مانند کارگاه، مؤلف در برابر منتقدان و میزگرد به موضوعات و کتابهای منتشر شده در سالهای اخیر در حوزه فمینیسم قارهای نیز خواهد پرداخت.
خلاصه مقالات باید تا اول دسامبر 2010 به آدرس الکترونیکphilosophia2011@gmail.com ارسال شوند.
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