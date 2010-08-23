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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

همایش "فیلوسوفیا 2011" با موضوع جامعه فمینسیتی برگزار می‏شود

همایش "فیلوسوفیا: جامعه فمینیستی" از پنجم تا هشت می 2011 (15 تا 18 اردیبهشت 1390) در دانشگاه وندربیلت شهر نشویل ایالت تنسی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "فیلوسوفیا: جامعه فمینیستی" به نظریات فمینیستی قاره‏ای و چهره‏های شاخص و موضوعات سنت فمینیستی‏ای خواهد پرداخت که در بسیاری جهات، ملهم از فلسفه قاره‏ای هستند.

از دیگر مواردی که برگزارکنندگان بر آن تأکید دارند، رویکردهای میان‏رشته‏ای در طرح مباحث نظری و عملی و تأملات معطوف به آنهاست. این همایش در بخشهای گوناگونی مانند کارگاه، مؤلف در برابر منتقدان و میزگرد به موضوعات و کتابهای منتشر شده در سالهای اخیر در حوزه فمینیسم قاره‏ای نیز خواهد پرداخت.

خلاصه مقالات باید تا اول دسامبر 2010 به آدرس الکترونیکphilosophia2011@gmail.com  ارسال شوند.

کد مطلب 1138730

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