پاکیزه جم: پتانسیل نوجوانان وزنه برداری ایران بالاست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، علی پاکیزه جم که در کنار جورج زالای، دو ملی پوش نوجوان کشورمان را برای حضور در المپیک سنگاپور آماده کرد، با ابراز خوشحالی از مدال طلای علیرضا کاظمی نژاد گفت: از اول هم گفته بودم که کاظمی نژاد طلای المپیک سنگاپور را به دست می آورد چراکه علاوه بر تمرینات خوبی که نجام داد، خودش نیز مصمم بود که به این موفقیت دست یابد.





این مربی باسابقه وزنه برداری افزود: از امروز به بعد باید منتظر حمایت های بیشتر فدراسیون از آینده سازان وزنه برداری باشیم چراکه اینها بدنه تیم ملی بزرگسالان را می سازنند. آن زمان که بنده به همراه زالای در تیم ملی بزرگسالان مسئولیت داشتم برنامه ما این بود که از جوانان در کنار نفرات بزرگسال در تیم ملی استفاده کنیم و الان شاهد هستیم که تعدادی از نفرات اعزامی به آنتالیای ترکیه در کنار حضور در تیم ملی بزرگسالان در تیم جوانان هم عضویت دارند. این نشان از پتانسیل بالای جوانان وزنه برداری ایران دارد و اگر از آنها حمایت شود بار دیگر می توان به شکوفایی این رشته مدال آور امیدوار بود.



پاکیزه جم در خاتمه از برپایی اردوی تیم های نوجوانان و جوانان پس از ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: مهرماه مسابقات قهرمانی جوانان 16 و 17 سال کشور در سنندج برگزار می شود که این مسابقات را نیز از نزدیک زیر نظر خواهیم گرفت تا 15 نفر از برترین ها را به اردوی تیم های جوانان و نوجوانان دعوت کنیم.