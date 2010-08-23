رشد علمی ایران در جهان زبانزد است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، پروفسورمحمود نجفی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه ارائه گزارش فعالیت این دانشگاه از ریاست دانشگاه باعث حیرت شده است، اظهار داشت: جای بسی حیرت است که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بعد از استقلال در مدت زمان کوتاه توانسته به جایگاه بسیار خوبی در سطح بین الملل دست یابد.

وی یادآور شد: رئیس و همه اساتید دانشگاه محوریت فعالیتشان را در زمینه تولید علم و فناوری گذاشتند و این حرکت یکی از عوامل موفقیت و رشد دانشگاه نوشیروانی است.

به گفته وی، ایران از گذشته های بسیار دور مهد علم، شعر، ادب، فرهنگ و تمدن بوده است و باید آن را احیا کرد زیرا با وجود 10 سال ورود در جنگ، دانشگاه نوشیروانی بابل توانسته موفقیت های بزرگی را در مدت زمان کوتاه کسب کند.

وی دلیل بازدیدش از پروژه های دانشگاه صنعتی بابل را ایجاد ارتباط و تبادل علمی بین دانشمندان، اساتید و چهره های علمی با عرق ملی و مذهبی در سراسر جهان با این دانشگاه خواند و بیان داشت: امیدواریم با برگزاری کنفرانس های مختلف در این دانشگاه نخبگان ایرانی مقیم سراسر دنیا در این دانشگاه گردهم آیند تا بتوانیم از تجربیات علمی چهره های علمی بهره مند شویم.

پروفسور نجفی ادامه داد: طراحی سایتی با عنوان خیام انسیتو با مرکزیت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می تواند تمام دانشمندان و چهره های علمی ایرانی در جهان را دور هم جمع کند تا به تبادل اطلاعات بپردازند.

این استاد دانشگاه در رشته ریاضیات کاربردی خاطرنشان ساخت: موفقیت در راه اندازی سایت خیام انسیتو با محوریت دانشگاه صنعتی بابل می تواند، برای دیگر استانهای کشور الگوی خوبی محسوب شود.

این ایرانی مقیم آمریکا با اشاره به اینکه رئیس، اساتید و همه چهره های علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به خود باوری رسیده اند؛ افزود: افق بسیار روشنی برای رشد و بالندگی این دانشگاه که در ایران حرف اول را می زند، مشاهده می شود.

در خاتمه دکتر جانعلی زاده رئیس دانشگاه صنعتی بابل هدایایی به همراه لوح سپاس به پروفسور نجفی اهداء کرد.