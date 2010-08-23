بالاگرفتن اختلافات در کابینه اسرائیل درباره خرید جنگنده اف 35 از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "یووال اشتینیتز" وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی از کابینه این رژیم خواست تا بار دیگر در تصمیم خود برای خرید 20 جنگنده اف 35 آی از دولت آمریکا به مبلغ 2.7 میلیارد دلار بازبینی کند.

وی از کابینه رژیم صهیونیستی خواست تا درباره جنبه های مهم اقتصادی قرارداد 2.7 میلیارد دلاری با آمریکا گفتگو کنند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هفته گذشته قرارداد خرید 20 جنگنده اف 35 آی را از دولت آمریکا به مبلغ 2.7 میلیارد دلار تصویب کرد اما کابینه این رژیم از تایید این قرارداد امتناع ورزید.

یدیعوت آحارونوت در ادامه می نویسد: مانع اصلی بر سر راه امضای این قرارداد قیمت بالای آن و هزینه سیستم های نصبی اسرائیل بر روی جنگنده های اف 35 آی بود.

بر اساس این گزارش "بنیامین بن الیعزر" وزیر تجارت رژیم صهیونیستی از تصمیم باراک برای خرید جنگنده های اف 35 آی حمایت کرده، اما " یوزی لانداو" وزیر تاسیسات زیربنایی این رژیم اعلام کرده که تقاضای یووال اشتینیتز برای بازبینی در تصمیم برای جنگنده های اف 35 آی از آمریکا قانونی و درست است.

در این میان "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با متوقف کردن جریان گفتگوها در این نقطه زمانی اعلام کرد که نشست هفتگی کابینه مکان مناسبی برای گفتگو درباره خرید 20 جنگنده اف 35 آی نبوده است.

وی افزود: گفتگو در این باره باید در نشست هفت وزیر مطرح شود و تاکنون برای برگزاری چنین نشستی برنامه ریزی نشده است.