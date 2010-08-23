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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

به مناسبت هفته دولت؛

73 پروژه در استان ایلام به بهره برداری می رسد

73 پروژه در استان ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 73 پروژه خدماتی و تولیدی کشاورزی در استان ایلام به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها شامل کانالهای آبرسانی، آبیاری تحت فشار، مرغداری گوشتی، پرواربندی گوساله، جاده بین مزارع و دیگر پروژه های بخش کشاورزی می باشند.

وی میزان اعتبارات هزینه شده جهت تکمیل این طرحها را بالغ بر 34 میلیارد و 158 میلیون ریال و میزان اشتغال زایی آنها را 75 نفر بطور مستقیم عنوان نمود.

شهبازی خاطر نشان کرد: همچنین بیش از 23 روستا و 790 خانوار نیز از این طرحها بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.

کد مطلب 1138746

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