73 پروژه در استان ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها شامل کانالهای آبرسانی، آبیاری تحت فشار، مرغداری گوشتی، پرواربندی گوساله، جاده بین مزارع و دیگر پروژه های بخش کشاورزی می باشند .

وی میزان اعتبارات هزینه شده جهت تکمیل این طرحها را بالغ بر 34 میلیارد و 158 میلیون ریال و میزان اشتغال زایی آنها را 75 نفر بطور مستقیم عنوان نمود .

شهبازی خاطر نشان کرد: همچنین بیش از 23 روستا و 790 خانوار نیز از این طرحها بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.